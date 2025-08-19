EN VIVO

Todo zanjado: Estos serán los candidatos al Congreso

La inscripción de los pactos dejó en evidencia la fragmentación tanto en el oficialismo como en la oposición, con bloques divididos y riesgos electorales, especialmente en la derecha, donde Chile Vamos y Republicanos no lograron entendimientos plenos.

Por:

19 Agosto, 2025

Con el cierre del plazo para inscribir los pactos electorales de cara a las próximas elecciones parlamentarias, ya se saben cuáles serán los nombres de los que competirán por un lugar en el próximo congreso.

Así las cosas, ni el oficialismo, ni la oposición lograron una unidad completa de cara a los comicios, luego de que tanto en la derecha como en la izquierda realizaron dos pactos.

Pese a ello, el escenario en el sector opositor al Gobierno es más complejo, puesto que Chile Vamos y Republicanos no alcanzaron acuerdos por omisión en todas las regiones, lo que podría suponer una pérdida de escaños.

De esta forma, las listas parlamentarias quedaron de la siguiente forma:

Pacto Chile Grande y Unido (Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Evópoli y Partido Demócratas Chile)

Pacto Unidad por Chile (Partido por la Democracia, Frente Amplio, Partido Radical,Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Democracia Cristiana y Partido Liberal de Chile)

Pacto Verdes Regionalistas y Humanistas (Partido Acción Humanista y Federación Regionalista Verde)

Pacto Cambio Por Chile (Partido Republicano, partido Social Cristiano y partido Nacional Libertario)

Partido de la Gente

