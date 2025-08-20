Delitos en primer trimestre aumentaron en cerca de un 20% según el Ministerio Público

La Fiscalía Nacional informó que durante el primer semestre de 2025 se registró un aumento de 19,6% en la cantidad de delitos, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según el Boletín Estadístico elaborado por la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión, esa cifra equivale a 156.610 delitos adicionales.

¿Cuáles fueron los delitos que tuvieron un mayor incremento?

El mayor incremento se concentró en la categoría de”delitos de leyes especiales”, que creció un 383,2%, es decir, 141.055 casos más.

Dentro de este grupo se incluyen 102 tipos de crímenes, entre los que destacan el uso malicioso de tarjetas, el maltrato animal y las infracciones a la ley de control de armas.

Le siguen “otros delitos”, con un alza de 24,7% , lo que equivale a 4.903 casos más que el 2024 y por último los “delitos económicos y tributarios”, que aumentaron un 4,4% (3.621 casos). Según la Fiscalía, el 80% del incremento en estas categorías se explica por el aumento en el uso malicioso de tarjetas, claves o dispositivos financieros y en las estafas y defraudaciones contra particulares.

Por otro lado, en materia de homicidios, se registraron 1.809 casos, 21 más que el año pasado, lo que representa un aumento de 1,2%. En esa línea, el Ministerio Público explicó que el alza se debe principalmente al aumento de infracciones como “auxilio al suicidio” con un 106,1%, equivalente a 35 casos y “parricidio” con un 37,3%, representado en 12 casos.

De estos ilícitos, 1.013 tienen un imputado conocido y 796 desconocidos. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte concentra la mayor cantidad de estos delitos, con 259 casos.

Personas imputadas

Respecto al tipo de imputados, el 68% de los casos ingresados corresponden a personas desconocidas, lo que refleja la dificultad de identificar a los responsables.

¿Qué delitos disminuyeron?

En contraste, algunas categorías presentan disminuciones. Los delitos contra la libertad e intimidad de las personas bajaron 1,1%, los otros delitos contra la propiedad cayeron 1,9%, y los robos se redujeron 1,3%.

Asimismo, los homicidios simples y homicidios calificados muestran disminuciones del 1% y 15,4%, respectivamente.