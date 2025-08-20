EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Santiago Adicto
20 Agosto
Información Privilegiada
20 Agosto
Ahora en Duna
20 Agosto
Visionarios
20 Agosto

Delitos en primer trimestre aumentaron en cerca de un 20% según el Ministerio Público

Delitos en primer trimestre aumentaron en cerca de un 20%

El mayor incremento se concentró en la categoría de”delitos de leyes especiales”, que creció un 383,2%, es decir, 141.055 casos más. 

Por:

20 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

La Fiscalía Nacional informó que durante el primer semestre de 2025 se registró un aumento de 19,6% en la cantidad de delitos, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según el Boletín Estadístico elaborado por la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión, esa cifra equivale a 156.610 delitos adicionales.

¿Cuáles fueron los delitos que tuvieron un mayor incremento?

El mayor incremento se concentró en la categoría de”delitos de leyes especiales”, que creció un 383,2%, es decir, 141.055 casos más.

Dentro de este grupo se incluyen 102 tipos de crímenes, entre los que destacan el uso malicioso de tarjetas, el maltrato animal y las infracciones a la ley de control de armas.

Le siguen “otros delitos”, con un alza de 24,7% , lo que equivale a 4.903 casos más que el 2024 y por último los “delitos económicos y tributarios”, que aumentaron un 4,4% (3.621 casos). Según la Fiscalía, el 80% del incremento en estas categorías se explica por el aumento en el uso malicioso de tarjetas, claves o dispositivos financieros y en las estafas y defraudaciones contra particulares.

Por otro lado, en materia de homicidios, se registraron 1.809 casos, 21 más que el año pasado, lo que representa un aumento de 1,2%. En esa línea, el Ministerio Público explicó que el alza se debe principalmente al aumento de infracciones como “auxilio al suicidio” con un 106,1%, equivalente a 35 casos y “parricidio” con un 37,3%, representado en 12 casos.

De estos ilícitos, 1.013 tienen un imputado conocido y 796 desconocidos. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte concentra la mayor cantidad de estos delitos, con 259 casos.

Personas imputadas

Respecto al tipo de imputados, el 68% de los casos ingresados corresponden a personas desconocidas, lo que refleja la dificultad de identificar a los responsables.

¿Qué delitos disminuyeron?

En contraste, algunas categorías presentan disminuciones. Los delitos contra la libertad e intimidad de las personas bajaron 1,1%, los otros delitos contra la propiedad cayeron 1,9%, y los robos se redujeron 1,3%.

Asimismo, los homicidios simples y homicidios calificados muestran disminuciones del 1% y 15,4%, respectivamente.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Candidaturas parlamentarias de la oposición
02 El escenario político en Bolivia y la candidatura al Senado de Miguel Ángel Calisto
03 La mirada en retrospectiva del crecimiento en Chile
04 Raúl Peñaranda por elecciones en Bolivia: “No solo estamos eligiendo un nuevo gobierno, sino que empezaremos un nuevo ciclo polític...
05 250 años del natalicio de J. M. W. Turner y el empaquetamiento de ADN
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST