“No puedo esperar para volver”: Dua Lipa publica fotos durante su paso en Chile

Dua Lipa Dua Lipa

La artista, Dua Lipa, compartió imágenes captadas en Santiago para una campaña de Yves Saint Laurent y adelantó que regresará al país en noviembre para su concierto en el Estadio Nacional.

20 Agosto, 2025

Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al publicar fotografías inéditas de su estadía en Chile, tomadas durante una sesión realizada en el centro de Santiago para la marca francesa Yves Saint Laurent, de la cual es embajadora desde 2019.

La cantante aparece posando en lugares emblemáticos de la capital, como el Club de la Unión, y también dejó registros de su paso por San Pedro de Atacama y el Cajón del Maipo, que los fans confirmaron en redes sociales.

La intérprete de Don’t Start Now acompañó la publicación con el mensaje: “No puedo esperar para volver”, recordando que ya tiene fecha de regreso al país: el próximo 11 de noviembre en el Estadio Nacional.

Algunas de las fotografías

