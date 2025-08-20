Trump llama a Netanyahu “héroe de guerra” el mismo día en que Israel aprueba asentamientos a Cisjordania

Durante la jornada de este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un “héroe de guerra”, declaración que coincidió con la aprobación por parte de Israel de un controvertido plan de asentamientos en Cisjordania.

Fue durante su intervención en el programa de radio The Mark Levin Show que Donald Trump defendió los ataques contra instalaciones nucleares iraníes realizados en junio, afirmando que estas acciones pusieron fin a un conflicto potencialmente mayor.

“Es un héroe de guerra. Supongo que yo también lo soy. A nadie le importa, pero también lo soy. Quiero decir, yo planeé aquello”, dijo el mandatario estadounidense.

Ese mismo día, el Ministerio de Defensa de Israel dio luz verde a un plan de asentamientos en la zona E1 de Cisjordania, que contempla la construcción de 3.400 viviendas y la conexión de Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim.

Según sus impulsores, el proyecto consolidará el control israelí sobre la región, aunque críticos advierten que dificultará gravemente la viabilidad de un futuro Estado palestino.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, uno de los principales promotores del plan, celebró la medida asegurando que “el Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con lemas, sino con hechos. Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es otro clavo en el ataúd de esta peligrosa idea”.

Organizaciones como Paz Ahora han denunciado que estas acciones ponen en riesgo la solución de dos Estados, mientras varios países, como Francia, Canadá y Australia, han reiterado su apoyo al reconocimiento del Estado palestino.