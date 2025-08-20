EN VIVO

20 Agosto
20 Agosto
20 Agosto
20 Agosto

¿Podría caer nieve en Santiago Centro?

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que la ciudad se verá afectada por un sistema frontal frío que se desplaza de sur a norte, trayendo consigo masas de aire de origen antártico que permitirán la caída de nieve.

Por:

20 Agosto, 2025

Este viernes 22 de agosto, Santiago percibirá un intenso descenso de temperaturas acompañado de nieve que afectará tanto la zona oriente como poniente de la capital.

Según recoge el medio The Clinic, la Dirección Meteorológica de Chile, informó que al menos 13 comunas de la Región Metropolitana podrían amanecer con sus calles cubiertas por un manto blanco, incluyendo Quinta Normal, Pudahuel, Maipú y Peñaflor.

Por su parte, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que la ciudad se verá afectada por un sistema frontal frío que se desplaza de sur a norte, trayendo consigo masas de aire de origen antártico que permitirán la caída de nieve. “Hay una alta probabilidad de que Santiago amanezca con un manto blanco”,  aseguró, señalando que las precipitaciones podrían incluir aguanieve en sectores del centro y poniente de la ciudad.

En esa línea, aseguró que “en sectores que están más allá de la precordillera va a nevar”.

Las temperaturas también sufrirán un fuerte descenso. Este jueves 21 de agosto, la mínima será de 5° y la máxima de 12°, mientras que el viernes se espera que los termómetros no superen los 9°, con una mínima de 2°.

Además, durante el fin de semana se registrarán heladas matinales que podrían alcanzar los -4°.

