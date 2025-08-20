EN VIVO

Vocera de Jeannette Jara apela a “no cometer más errores” tras complejas semanas de la candidata

jara jara

Laura Albornoz, exministra de la Mujer y parte del comando, defendió a la candidata, Jeannette Jara, frente a las críticas y destacó que rectificó sus equivocaciones, resaltando además las exigencias de género en política.

20 Agosto, 2025

Las últimas semanas han estado marcadas por cuestionamientos a Jeannette Jara, luego de sus contradicciones entre el programa de primarias y declaraciones sobre aborto y nacionalización del cobre. Frente a este escenario, una de sus voceras, Laura Albornoz, buscó restar dramatismo a la situación y llamó a no repetir errores.

La exministra de la Mujer sostuvo que la candidata efectivamente se equivocó, pero que corrigió sus dichos oportunamente. “Ella se equivocó en dos oportunidades y lo ha rectificado. Se ha equivocado, no ha dicho mentiras”, afirmó.

En entrevista con En Turno, Albornoz insistió en que los tropiezos son parte de la experiencia humana: “Los seres humanos nos equivocamos todos los días, a cada rato. Lo importante es no seguir profundizando sobre esa equivocación”, señaló.

La abogada además puso sobre la mesa el peso adicional que enfrentan las mujeres en política, asegurando que “la vara es más alta para nosotros… siempre tenemos que demostrar más estudios, más capacidad porque nos están exigiendo el doble”.

Finalmente, defendió el bagaje y la capacidad de Jara para conducir diálogos y acuerdos, y llamó a no sobredimensionar los errores: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar. Pero insisto, Jeannette Jara es humana… Si se equivoca dos veces y la rectifica, para mí no es tema”, concluyó.

