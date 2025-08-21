Boric y cambio de gabinete: “La situación fiscal hoy es mejor que la que teníamos cuando asumimos”

Este jueves, el Presidente Gabriel Boric entregó un discurso tras concretarse un nuevo cambio de gabinete. Este implicó tres ajustes en carteras clave: Hacienda, Economía y Agricultura.

Al iniciar su intervención, el Mandatario abordó brevemente el “terrible episodio” ocurrido el miércoles en un partido de fútbol en Argentina. Luego, centró sus palabras en los movimientos ministeriales y subrayó: “La responsabilidad fiscal trasciende los ciclos políticos”.

Sobre la salida de Mario Marcel de Hacienda, Boric afirmó: “Tu liderazgo fue fundamental”. Además, agregó que “la situación fiscal hoy es mejor que la que teníamos ayer, es mejor que la que teníamos cuando asumimos”. Explicó también que Marcel deja la cartera “por motivos personales que él explicará” y aseguró que “para mí no es una sorpresa”.

En cuanto a Nicolás Grau, quien dejó Economía para asumir en Hacienda, el Presidente sostuvo: “Nicolás ha tenido un desempeño en el Ministerio de Economía, que nos ha permitido avanzar en temas claves para el país”.

Respecto al Ministerio de Agricultura, donde Esteban Valenzuela fue reemplazado por María Ignacia Fernández, Boric destacó que el saliente ministro “realizó una gran labor, siempre con los pies en el barro cuando era necesario”. Sobre Fernández, señaló: “Tiene experiencia y seriedad en la materia”.

Con este ajuste ministerial, el Presidente Gabriel Boric concreta su cuarto cambio de gabinete, marcando un nuevo giro en su equipo político con foco en el área económica. El movimiento reafirma la importancia que el Gobierno otorga a la estabilidad fiscal y la continuidad de las reformas en un contexto de bajo crecimiento.