21 Agosto
Marcel: "Precios de bienes y servicios deben ir en pesos no en UF"
21 Agosto
21 Agosto
21 Agosto

“Manifestamos nuestra preocupación”: Gremios agrícolas cuestionan salida del ministro Valenzuela

Gremios agrícolas cuestionan salida del ministro Valenzuela

“Consideramos que las razones de la salida del exministro Esteban Valenzuela obedecen a factores ajenos a su gestión. Valoramos especialmente su cercanía con nuestro gremio y su permanente disposición al diálogo”, señaló Antonio Walker.

21 Agosto, 2025

Tras la polémica por la decisión de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), de presentar listas parlamentarias separadas, el Presidente Gabriel Boric removió de su cargo al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien pertenece a ese partido. 

La noticia que cayó mal en La Moneda, generó diversas reacciones en el mundo gremial, que valoraron su gestión pero también manifestaron inquietud por el momento en que se adoptó la decisión.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), su presidente Antonio Walker lamentó que la salida del exministro estuviera marcada por factores ajenos a su desempeño. “Consideramos que las razones de la salida del exministro Esteban Valenzuela obedecen a factores ajenos a su gestión. Valoramos especialmente su cercanía con nuestro gremio y su permanente disposición al diálogo”, señaló.

Walker además advirtió sobre el contexto en que se produjo la decisión. “Manifestamos nuestra preocupación por el momento en que se adopta esta decisión, previo a la temporada, con desafíos por delante y a pocos meses del término de la actual administración. Esperamos que quien asuma el Ministerio de Agricultura le dé continuidad al trabajo realizado”, agregó.

En esa misma línea, el presidente de Fedefruta, Víctor Catán, señaló a Emol que “como presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, Fedefruta, lamento la salida del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. En su periodo, logramos muchas cosas, entre ellas, generar instancias de diálogo, de conversación, que son beneficiosas para el país. Esperamos que la nueva autoridad que asuma la cartera tenga la buena disposición que siempre mantuvo el ministro Valenzuela”, indicó a Emol.

