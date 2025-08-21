EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Terapia Chilensis
21 Agosto
Buque guerra
Nada Personal
21 Agosto
Emprendimiento
A bordo
21 Agosto
Panoramas
Aire Fresco
21 Agosto

Maite Alberdi volverá a Netflix con documental acerca de la maternidad

maite alberdi maite alberdi

Maite Alberdi vuelve a Netflix con Un hijo propio, un nuevo documental filmado en México que aborda el deseo de ser madre y las presiones sociales en torno a la maternidad. La cinta fue anunciada por la plataforma durante el Día del Cine Mexicano.

Por:

21 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

La cineasta chilena Maite Alberdi, dos veces nominada al Oscar, vuelve a apostar por el documental con Un hijo propio, su nueva colaboración con Netflix. El largometraje, actualmente en etapa de postproducción, fue filmado en México y narra la historia de Alejandra. Ella “una mujer que finge un embarazo debido a su profundo deseo de ser madre y a la presión constante de su entorno”.

Lo que comienza como una mentira íntima se convierte en una farsa insostenible. Con el tiempo arrastra a su familia, hasta desencadenar un escándalo mediático de escala nacional.

Netflix hizo oficial el anuncio el pasado 15 de agosto en el marco del Día del Cine Mexicano. Además, se anunciaron otros proyectos de realizadores como Alonso Ruizpalacios, Rodrigo García, Ariel Winograd y Gabriel Ripstein.

Este es el segundo proyecto que Maite Alberdi filma en México. La producción está a cargo de Gato Grande Productions, con quienes ya había trabajado en Libre de reír, serie documental para Prime Video sobre una comediante que imparte talleres de humor en cárceles.

Actualmente, la directora también es productora ejecutiva de Un hombre infiltrado, la serie basada en El agente topo, protagonizada por Ted Danson y que ya tiene confirmada una segunda temporada en Netflix.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Pactos o estancamientos: ¿cómo lograr los acuerdos a largo plazo?
02 Incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, aprobación del FES y ofensiva de Donald Trump contra los Smithsonian...
03 Luis Cordero por incidentes en partido de Independiente y U de Chile: “Faltan antecedentes. Pareciera haber defectos de seguridad y...
04 Tragedia en Avellaneda: ¿Qué pasó en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile?
05 Raphael Bergoeing sobre reforma tributaria: “Nunca hemos evaluado institucionalmente el impacto de la reforma del 2015/2016, estamo...
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST