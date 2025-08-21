Maite Alberdi volverá a Netflix con documental acerca de la maternidad

La cineasta chilena Maite Alberdi, dos veces nominada al Oscar, vuelve a apostar por el documental con Un hijo propio, su nueva colaboración con Netflix. El largometraje, actualmente en etapa de postproducción, fue filmado en México y narra la historia de Alejandra. Ella “una mujer que finge un embarazo debido a su profundo deseo de ser madre y a la presión constante de su entorno”.

Lo que comienza como una mentira íntima se convierte en una farsa insostenible. Con el tiempo arrastra a su familia, hasta desencadenar un escándalo mediático de escala nacional.

Netflix hizo oficial el anuncio el pasado 15 de agosto en el marco del Día del Cine Mexicano. Además, se anunciaron otros proyectos de realizadores como Alonso Ruizpalacios, Rodrigo García, Ariel Winograd y Gabriel Ripstein.

Este es el segundo proyecto que Maite Alberdi filma en México. La producción está a cargo de Gato Grande Productions, con quienes ya había trabajado en Libre de reír, serie documental para Prime Video sobre una comediante que imparte talleres de humor en cárceles.

Actualmente, la directora también es productora ejecutiva de Un hombre infiltrado, la serie basada en El agente topo, protagonizada por Ted Danson y que ya tiene confirmada una segunda temporada en Netflix.