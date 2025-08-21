¿Quién es Álvaro García, el nuevo ministro de Economía?

El Presidente Gabriel Boric determinó realizar un nuevo cambio de mando marcado, principalmente, por la salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, con lo que Nicolás Grau asumirá como el nuevo jefe de la billetera Fiscal, mientras el Álvaro García será el nuevo ministro de Economía.

El militante del PPD ya asumió este cargo anteriormente, durante el mandato de Eduardo Frei y fue ministro secretario general de la Presidencia de Ricardo Lagos.

Su más reciente aparición política fue su rol como vocero económico del comando de Carolina Tohá, durante la reciente primaria oficialista, donde elaboró una serie de propuestas económicas para la exministra del Interior.

Es ingeniero comercial de la Universidad Católica y cuenta con un Master of Arts en la Universidad de Maryland y un Ph.D en la Universidad de California en Berkeley.

Sumado a ello, participó en directorios de diversas empresas y fue candidato a alcalde por Cerro Navia en 2008, donde fue derrotado por Luis Plaza.