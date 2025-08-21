EN VIVO

¿Quién es Nicolás Grau?: El nuevo ministro de Hacienda

Hasta ahora, Nicolás Grau se desempeñaba como ministro de Economía, Fomento y Turismo, cargo desde el cual impulsó debates sobre crecimiento sostenible, integración regional y el fortalecimiento del rol del Estado en la economía.

Por:

21 Agosto, 2025

Tras la renuncia del exministro de Hacienda Mario Marcel, el Presidente Gabriel Boric designó al exministro de Economía, Nicolás Grau, como nuevo líder de la cartera, quien forma parte del gabinete desde marzo del 2022.

La salida de Marcel, atribuida a motivos personales, generó expectación en el mundo político y económico debido a la centralidad de Hacienda en la agenda gubernamental. 

¿Quién es Nicolás Grau?

Nacido en 1983, Grau es economista y doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania (EE.UU.).

Su trayectoria política comenzó temprano, como dirigente estudiantil durante la Revolución Pingüina de 2006, cuando presidió la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh). Desde entonces, se convirtió en una de las figuras más visibles de la generación que dio paso a líderes como el propio Gabriel Boric.

Entre sus principales hitos legislativos recientes destacan la aprobación de la ley de permisos sectoriales, destinada a destrabar proyectos de inversión, y la ley de fraccionamiento (ley de pesca).

