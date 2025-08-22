Departamentos usados en la RM suben sus precios en el primer semestre tras cuatro años

El mercado inmobiliario de la Región Metropolitana mostró señales de recuperación durante la primera mitad de 2025. Según el último informe de Portal Inmobiliario de Mercado Libre, el valor promedio de venta de departamentos usados alcanzó las 6.482 UF, lo que representa un incremento de 1,6% en comparación con el segundo semestre de 2024, y un alza de 0,6% en doce meses.

Entre 2020 y fines de 2024, los precios de estas propiedades acumularon una baja de 21%, llegando a un mínimo de 6.379 UF en el último semestre del año pasado. Sin embargo, el escenario comienza a revertirse. “Si bien aún es temprano para confirmar si esta tendencia se mantendrá en el tiempo, ya observamos un mayor dinamismo: los usuarios que contactan propiedades usadas en venta aumentaron 13% interanual y los contactos a proyectos nuevos subieron 21%”, explicó Gianfranco Aste, gerente comercial de Mercado Libre Inmuebles, quien agregó que este impulso responde a factores como una inflación más estable y el crecimiento de la economía.

El análisis muestra diferencias relevantes por zonas: mientras las comunas del sector oriente lideran con precios por metro cuadrado sobre las 95 UF en Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, otras como Lampa, Buin y La Cisterna registran valores en torno a las 50 UF.

En cuanto a casas usadas, el informe reporta que el precio promedio subió a 12.456 UF, un 2,2% más que el semestre anterior. Por su parte, los arriendos siguen en ascenso: arrendar un departamento cuesta en promedio $529 mil, 2,5% más que hace un año, mientras que una casa llega a $1,72 millones, un 7,5% superior al primer semestre de 2024.