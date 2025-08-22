Matthei enfrenta críticas a dichos de Sutil sobre dictadura: “Tenemos que cuidar la democracia”

En medio de su gira por el norte del país, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió a las recientes declaraciones del empresario y encargado estratégico de su comando, Juan Sutil, sobre la dictadura militar, las cuales generaron controversia.

Fue durante una entrevista con CNN que Sutil aseguró que “los mejores momentos de la historia de Chile, del punto de vista político, fue el término del gobierno militar dictatorial”.

“Para mí no fue una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó, y eso fue una salida negociada democrática“, agregó.

Frente a estos comentarios, Matthei enfatizó la importancia de cuidar la democracia y el respeto a los derechos humanos. “Lo único que yo quisiera señalar y lo he señalado siempre es que nosotros tenemos que cuidar la democracia. La democracia en Chile, en todo lugar. El respeto a los derechos humanos”, afirmó la exalcaldesa de Providencia.

Al preguntarle por la posición de la Unión Demócrata Independiente frente a si consideran a Pinochet un dictador o no, la candidata enfatizó: “Nosotros debemos cuidar la democracia acá en Chile y en todas partes. Eso significa no caer nunca en ningún tipo de extremo y también el respeto a la democracia y a los derechos humanos”.

En esa misma línea, a través de su red social X, Sutil buscó aclarar sus dichos anteriores, señalando “democracia siempre. Soy un hombre de firmes convicciones democráticas y creo que lo ocurrido en nuestro país fue triste y no debe volver a suceder nunca más. La democracia y los Derechos Humanos se deben respetar y defender siempre y en todo lugar”.