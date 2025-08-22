PC acusa a Estados Unidos de “provocar por la fuerza” la salida de Maduro del poder

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Partido Comunista (PC) denunció una supuesta escalada militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

La demanda surge luego de que el país norteamericano desplegara “tres destructores navales, un submarino nuclear, aeronaves, un barco con misiles y 4.500 marines en las aguas del Caribe bajo el pretexto de una ‘operación antidrogas’, que en realidad responde a su propósito geopolítico de provocar por la fuerza militar un cambio de gobierno en Venezuela que no excluye la amenaza contra Cuba, ya sometida por décadas a los efectos de un bloqueo criminal”.

En ese sentido, el PC afirmó que la presencia militar de Washington en la región “pone en peligro inminente al conjunto de nuestra región como zona de paz, amenaza la soberanía de los pueblos y transgrede los más básicos principios democráticos de la convivencia de nuestros países, hoy puestos bajo condición de amenaza”.

La colectividad vinculó estas acciones al decreto ejecutivo emitido por el presidente Donald Trump que permite el despliegue de tropas estadounidenses en territorios extranjeros y denunció lo que calificó como “una campaña para desestabilizar la institucionalidad venezolana bajo el pretexto del combate al narcotráfico”.

Además, el Partido Comunista recordó la historia de intervenciones de Estados Unidos en la región y subrayó que “para el combate al narcotráfico y el crimen organizado está la colaboración multilateral entre Estados y no el intervencionismo”.

Finalmente, el PC hizo un llamado a “la defensa de la democracia, la paz, la no intervención y el respeto a la soberanía nacional”.