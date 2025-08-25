Acusan a Israel de bombardear el hospital Nasser mientras bomberos retiraban cuerpos
Israel enfrenta denuncias tras un ataque al hospital Nasser, en el sur de Gaza. El hecho dejó 14 muertos, entre ellos médicos, periodistas y rescatistas.
Este lunes, Israel atacó el hospital Nasser, en el sur de Gaza, según denunció Hamás. El hecho dejó al menos 14 muertos, entre ellos tres periodistas, médicos y un bombero. El Ministerio de Sanidad gazatí informó que también hubo numerosos heridos.
Hamás calificó el ataque de “deliberado” y lo consideró un nuevo “crimen de guerra”. En un comunicado, la organización aseguró que la acción demuestra el “desprecio” del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de su Gobierno “terrorista” hacia el Derecho Internacional. Añadió que con esta “masacre” se busca intimidar a los periodistas y silenciar la cobertura sobre la “limpieza étnica” y la crisis humanitaria en Gaza.
Israel impactó el hospital con dos ataques. El primero golpeó el cuarto piso del complejo. El segundo ocurrió cuando llegaban ambulancias para rescatar a los heridos. Entre los fallecidos se encuentran Hossam Al Masri, colaborador de Reuters; Mohamed Salama, camarógrafo de Al Jazeera; y Mariam Abu Daqqa, periodista independiente.
La Defensa Civil informó la muerte de uno de sus bomberos, Imad Abdul Hakim Al-Shaer. Otros siete trabajadores de rescate resultaron heridos. Las imágenes difundidas por la televisión egipcia Al Ghad muestran a un grupo de periodistas y rescatistas alcanzados por el segundo impacto mientras subían una escalera de incendios.
Consultado por EFE, el Ejército israelí declaró que “está averiguando” lo ocurrido.
