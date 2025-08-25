“Se hizo casi un dios el recurso”: Lautaro Carmona apunta contra gestión de Mario Marcel y pone en duda las razones de su salida del Gobierno

Durante su visita a Ciudad de México, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona criticó la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel y cuestionó su repentina salida del Gobierno.

Los dichos surgieron en una entrevista de la radio Nuevo Mundo y en medio de un viaje en donde planea reunirse con distintos líderes internacionales como Alberto Anaya y Luisa María Alcalde, presidentes del Partido del Trabajo y Morena respectivamente.

En la instancia, el líder de la coalición señaló: “El ministro de Hacienda, que ha tenido muchas observaciones a su gestión, la gestión que hace como ministro representando al Presidente, muchas observaciones críticas de los trabajadores públicos, de otros sectores, de situaciones de por qué no tenemos más presupuesto para parar definitivamente una lucha por mejorar la situación de salud pública o el tema de la educación pública. Siempre topamos en los recursos, en los recursos. Se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social”.

Lo anterior, marcó una distancia con la postura de Jeannette Jara, candidata del oficialismo, militante del PC y exministra de Trabajo, quien valoró públicamente el trabajo conjunto que mantuvo con Marcel durante su gestión y destacó los logros alcanzados.

“Quiero valorar el aporte de Mario Marcel durante estos años de gobierno. Históricamente siempre se habló de las tensas relaciones entre los ministros de Hacienda y Trabajo, pero cuando fui ministra, logramos romper esta traba, y conformar una dupla muy positiva para sacar adelante importantes iniciativas en directo beneficio de las chilenas y chilenos, como la reforma previsional que le subirá las pensiones a 2.800.000 personas”, dijo la candidata en sus redes sociales.

“No cualquiera renuncia a la presidencia del Banco Central para tomar un desafío como el que tomó Mario”, concluye el mensaje de Jara.

Cuestionamiento a la renuncia

Respecto a la renuncia, Carmona cuestionó las razones detrás de la salida de Marcel. “No conozco quién tomó la iniciativa. ¿Él renunció o le pidieron la renuncia?. Uno se pregunta dónde está el origen de la iniciativa. Nadie, a lo menos en el mundo en que yo me muevo, de las direcciones nacionales a nivel de partidos políticos, podría imaginarse que estábamos cerca de la renuncia de Marcel”, dijo.

Asimismo, explicó que esto deja la sensación de que algo se está desgranando. “Y eso no es bueno, menos en los tres meses que quedan de aquí a la elección, y menos en los siete, ocho meses que quedan a marzo, cuando hay que entrar al (nuevo) gobierno”, señaló.

El timonel del PC añadió que la renuncia de Marcel genera incertidumbre entre la ciudadanía y abre espacio a la especulación sobre los motivos reales detrás del cambio de gabinete. “La masa, el pueblo llano no entiende (la decisión del cambio de gabinete), deja un espacio muy grande para que se especule.Especular no le hace bien al gobierno (…) Hace falta tener un conocimiento mayor”, dijo.