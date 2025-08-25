Las 8 mejores películas en lo que va del año según la BBC

La BBC publicó un listado con las mejores películas en lo que va de 2025, elaborado por sus reconocidos críticos Caryn James y Nicholas Barber. La selección demuestra la diversidad del séptimo arte en este año, con historias que van desde el terror sobrenatural hasta la animación más entrañable. Entre ellas destacan Weapons, la comedia Materialists y el esperado regreso de Wallace y Gromit. A continuación, el repaso de las ocho producciones elegidas.

A continuación, revisamos una por una las ocho producciones destacadas, que ya se perfilan como referentes de la cartelera de 2025.

1. Weapons

La nueva película de Zach Cregger arranca con una inquietante desaparición masiva: 17 niños que huyen de sus casas en plena madrugada. Desde ahí, la historia se construye a través de distintos personajes que enfrentan el misterio, entre ellos Julia Garner y Josh Brolin.

Según los críticos, recopiladores de esta selección, el filme destaca por su atmósfera tensa y un final sorprendente, que consolida a Cregger como uno de los directores más creativos del cine de terror. Por eso, fue elegida como una de las mejores películas de este año.

2. Materialists

Celine Song entrega una comedia romántica que desafía los clichés del género, con Dakota Johnson en el rol de Lucy, una mujer que debe decidir entre su exnovio (Chris Evans) y un millonario encantador (Pedro Pascal).

La cinta mezcla humor y realismo para reflexionar sobre las relaciones modernas, el dinero y el amor. Con frescura y originalidad, se ganó un lugar entre las mejores películas seleccionadas por la BBC.

3. The Ballad of Wallis Island (La balada de la isla)

En esta comedia británica, un excéntrico ganador de lotería reúne a un dúo musical separado hace años, interpretado por Tom Basden y Carey Mulligan. El reencuentro se da en una isla pintoresca, donde resurgen viejas tensiones.

Dirigida por James Griffiths, la película conquista con su humor y calidez. Su combinación de diálogos brillantes y personajes entrañables la ubica entre las mejores películas de 2025.

4. Companion (Compañera perfecta)

La película debut de Drew Hancock inicia como una comedia romántica, pero pronto se transforma en un thriller de ciencia ficción con giros inesperados. Protagonizada por Jack Quaid y Sophie Thatcher, juega con las expectativas del espectador.

Más allá de su trama sorprendente, la película se valora por su sátira sobre la tecnología y las inseguridades de la sociedad actual. Eso la convierte en una de las mejores películas del año.

5. Sinners (Pecadores)

Ryan Coogler regresa con una ambiciosa historia ambientada en Misisipi en 1932, donde Michael B. Jordan interpreta a dos hermanos que abren un bar en un contexto marcado por el racismo. Pronto, lo sobrenatural irrumpe en forma de vampiros y blues.

Con un elenco de lujo y una mezcla de géneros, Pecadores se consolida como una obra innovadora. La crítica la considera una de las mejores películas por su capacidad de unir drama histórico y fantasía.

6. Warfare

Alex Garland y Ray Mendoza presentan un retrato desgarrador de la guerra, inspirado en una batalla real. Con un estilo casi documental, la película refleja la crudeza del combate y el miedo de los soldados.

El filme se aleja de los tópicos de Hollywood y entrega una visión humana del conflicto bélico. Esta apuesta realista le asegura su lugar entre las mejores películas de 2025.

7. The Friend (El amigo)

Naomi Watts interpreta a una profesora que hereda el perro de un gran amigo que se suicidó, encarnado por Bill Murray. Lo que parece una comedia ligera se convierte en un emotivo relato sobre el duelo y la amistad.

Basada en la novela de Sigrid Nunez, la película conmueve con sensibilidad y sencillez. Gracias a su autenticidad emocional, forma parte de las mejores películas elegidas por la BBC.

8. Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas

El regreso de los icónicos personajes de Aardman enfrenta a Wallace y Gromit con el astuto pingüino Feathers McGraw. Con humor absurdo y animación stop-motion, revive la esencia clásica del estudio británico.

Más allá de la nostalgia, la película aborda temas actuales como la inteligencia artificial, demostrando vigencia y creatividad. Su mezcla de tradición y modernidad la instala entre las mejores películas de este año.