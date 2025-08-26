Cómo Lautaro Carmona volvió a complicar la campaña de Jeannette Jara

Las críticas del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, al exministro de Hacienda, Mario Marcel, no pasaron desapercibidas y volvieron a generar tensiones en el comando de la candidata del oficialismo, Jeannete Jara.

Fue durante una entrevista con la radio Nuevo Mundo que el líder de la coalición criticó la gestión de Marcel señalando que priorizó el recurso por sobre la necesidad social y cuestionó al Gobierno por no esclarecer las razones de su salida.

Estas palabras contrastan con la valoración que hizo Jara en su red social X. La candidata compartió una foto abrazada con Marcel y recordó que, durante su paso por el Ministerio del Trabajo, lograron “romper la traba” histórica entre ambos ministerios para sacar adelante iniciativas clave.

“Quiero valorar el aporte de Mario Marcel durante estos años de gobierno. Históricamente siempre se habló de las tensas relaciones entre los ministros de Hacienda y Trabajo, pero cuando fui ministra, logramos romper esta traba, y conformar una dupla muy positiva para sacar adelante importantes iniciativas en directo beneficio de las chilenas y chilenos, como la reforma previsional que le subirá las pensiones a 2.800.000 personas”, dice el escrito.

“No cualquiera renuncia a la presidencia del Banco Central para tomar un desafío como el que tomó Mario”, termina el comunicado.

Acciones reiteradas

Las declaraciones de Carmona generaron incomodidad en el comando ya que se perciben como un intento de marcar distancia con el legado de la candidata, pues no es la primera vez que sus intervenciones abren un debate.

Por ejemplo, en los últimos meses, ha defendido públicamente la candidatura de Daniel Jadue al parlamento, anticipó movimientos internos del PC y refutó las afirmaciones de Jara sobre presos políticos en Cuba.

“No hay en Cuba gente que esté presa porque piensa distinto, sino porque actúa respecto a lo que el Estado de derecho que ellos tienen fuera de la ley”, dijo entonces.

Por su parte, Ricardo Lagos Weber del Partido por la Democracia (PPD), senador y vocero de la campaña, señaló: “Sorprende un poco las palabras del dirigente del Partido Comunista, el presidente mismo, porque van a contrapelo de todo lo que se ha planteado por parte del oficialismo y la apreciación”.

“Cada intervención de Lautaro Carmona al final del día, en los últimos seis meses, cada una de ellas genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura”, agregó.

Apoyo a Carmona

Por otra parte, la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, defendió a Carmona, subrayando que sus críticas a Marcel eran conocidas y dialogadas en su momento, y que no deberían trasladarse como conflicto a la candidatura presidencial.

Fue en el podcast el Primer Café de Radio Cooperativa , que Figueroa explicó: “La opinión que como partido se entregó en distintos momentos, también conversado con Marcel respecto de su gestión, de la necesidad de hacer los mayores esfuerzos para que en conjunto con la responsabilidad fiscal también pudiéramos darle soporte a las políticas sociales”, dijo.

“Sobre eso el presidente se pronunció, pero no digamos que es una opinión crítica de hoy día, es algo que en su minuto se le planteó también al propio Marcel. No obstante, hoy día él ya deja de ser ministro, nosotros le deseamos el mayor de los éxitos en sus caminos, así como también le deseamos el mayor de los éxitos al actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau”, señaló.