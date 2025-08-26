Familia de Carlos Prats critica liberación de involucrado en el asesinato del general: “Uno siente que es una justicia incompleta”

Angélica Prats Cuthbert, hija del general Carlos Prats, se enteró durante la noche del lunes que el brigadier (R) José Zara salió de Punta Peuco tras cumplir 15 años de prisión. Zara fue condenado por el asesinato de Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en 1974 durante el exilio de la pareja en Buenos Aires.

“Lo siento duro, lo siento injusto. Pero hemos acatado lo que la justicia ha definido y bueno, esas son las reglas del juego que tenemos”, declaró a La Tercera.

Una justicia que aún parece incompleta

Aunque la condena se cumplió, la familia siente que no es suficiente. “Uno siente que es una justicia incompleta”, sostuvo Prats. Recordó que la Corte de Apelaciones había pedido 15 años por cada víctima, pero la Corte Suprema unificó la pena en 15 años por ambos crímenes.

“Nos sentimos mucho más interpretadas por el fallo que dio la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema unió las penas y dejó 15 años por los dos”, explicó.

Impacto familiar y memoria democrática

Para Angélica Prats, esta decisión judicial reabre el dolor familiar y daña la memoria histórica del país. “Debilita muchísimo la memoria democrática del país y nos recuerda que estos temas de derechos humanos no son del pasado, son del día a día para las personas que fuimos víctimas”.

Agregó que, aunque se logró justicia, el proceso fue largo y doloroso. “Nos demoramos 40 años y se logró justicia, pero siempre hemos sentido que es una justicia incompleta”.

Crítica a penas bajas y falta de responsables

Prats cuestiona que no todos los responsables hayan sido juzgados. “No solo porque son bajas las penas… sino también porque no todos los responsables fueron mencionados como tales. Faltó establecer la responsabilidad directa e intelectual de Augusto Pinochet”, subrayó.

Un mensaje para el país

Finalmente, la hija del general Carlos Prats se refirió al contexto actual de debate sobre derechos humanos. “Siento que hay interés desde la nueva Ley de Búsqueda de seguir adelante con lo más posible de verdad que se pueda otorgar a los familiares”, afirmó.