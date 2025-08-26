“La chica de nadie”: el libro póstumo de Virginia Giuffre que inquieta a la Corona británica

La Corona británica enfrenta un nuevo golpe tras el anuncio de la publicación del libro “La chica de nadie: memorias de una superviviente del abuso y de la lucha por la justicia”. Será lanzado por la editorial Alfred A. Knopf el 21 de octubre de 2025. Consta de 400 páginas y fue escrito por Virginia Giuffre junto a la periodista Amy Wallace.

Giuffre terminó el manuscrito en Australia poco antes de quitarse la vida, el 25 de abril. Su historia ya había sido conocida en todo el mundo cuando denunció que Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell la explotaron sexualmente. Además, aseguró que fue entregada al príncipe Andrés cuando tenía 17 años.

Revelaciones inéditas

La editorial adelantó que el libro contiene “nuevos detalles íntimos, perturbadores y desgarradores” sobre el tiempo que Giuffre pasó con Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés. También menciona a otros personajes de alto perfil vinculados al círculo.

Se trata del primer testimonio público de Giuffre sobre el duque de York desde el acuerdo extrajudicial alcanzado en 2022. Según Daily Mail, el monto del acuerdo rondó los USD 16 millones, aunque nunca fue confirmado oficialmente.

Un proceso editorial y legal único

Knopf aseguró que el manuscrito fue sometido a un riguroso proceso de verificación y revisión legal. La editora Jordan Pavlin lo describió como “la historia de un espíritu indomable que luchó por liberarse”.

En un correo enviado semanas antes de su muerte, Virginia Giuffre expresó su “sincero deseo” de que las memorias se publicaran “independientemente de sus circunstancias”.

El legado de Virginia Giuffre

Tras su fallecimiento, sus hermanos Sky y Danny lanzaron la plataforma Virginia’s Voice para apoyar a víctimas de abuso sexual. En palabras de la familia, se trató de “una pérdida catastrófica para la comunidad de supervivientes”.

La iniciativa busca recaudar fondos para un memorial en honor a Giuffre y dar continuidad a su lucha. Sin embargo, la recaudación apenas alcanzó USD 1.235 de los USD 15.000 proyectados.

Los protagonistas del caso hoy

Ghislaine Maxwell cumple una condena de 20 años en Estados Unidos y busca que su caso llegue al Tribunal Supremo. Epstein fue encontrado muerto en prisión en 2019. El príncipe Andrés, en tanto, mantiene silencio absoluto frente a las revelaciones que se avecinan.