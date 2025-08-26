Así será el nuevo documental de Madonna

Madonna, nacida en una familia católica de clase media en Michigan, comenzó su camino hacia la fama con una infancia marcada por la pérdida de su madre y una temprana vocación artística. Becoming Madonna arranca su relato desde esos años formativos, mostrando imágenes inéditas y testimonios como el de su maestro Christopher Flynn, quien la animó a lanzarse al mundo artístico. “Vi potencial en ella”, se escucha decir, en una de las muchas entrevistas de archivo que enriquecen el documental.

A los 19 años, con solo 35 dólares en el bolsillo, Madonna llegó a Nueva York en 1978. El filme captura el espíritu de la ciudad en crisis, donde convivían pobreza, arte, drogas y rebeldía. El retrato no es edulcorado: se muestra cómo la artista luchó en un ambiente precario, primero como bailarina, luego como baterista y finalmente como vocalista del grupo Breakfast Club, donde vivía y ensayaba en una sinagoga abandonada.

Del anonimato al estrellato: el nacimiento de una estrella pop

Una de las escenas clave ocurre cuando Madonna convence al DJ Mark Kamins de poner en la pista una maqueta de Everybody. El público baila, el efecto es inmediato, y se inicia así un ascenso imparable. La artista firma con Sire Records, lanza Holiday y empieza su transformación mediática.

El documental no solo se detiene en los momentos de éxito, sino en la construcción meticulosa de una imagen poderosa. “Eran todos aburridos”, recuerda sobre sus clases de ballet, justificando así su giro hacia la música. Y en cada paso, el filme deja claro que su impulso fue más que talento: fue tenacidad.

Madonna y el poder de la provocación

Uno de los mayores aciertos de Becoming Madonna es mostrar cómo la artista entendió la cultura de la imagen. Su presentación de 1984 en los MTV Awards interpretando Like a Virgin vestida de novia fue un escándalo, y un hito. Luego vendrían clips icónicos como Material Girl, inspirados en Marilyn Monroe, y el nacimiento de una verdadera madonnamanía, con miles de jóvenes imitando su ropa, maquillaje y actitud.

Activismo, dolor y la lucha contra el SIDA

El documental también aborda la dimensión más humana de Madonna. En plena crisis del VIH, cuando muchos preferían el silencio, ella alzó la voz. Lo hizo impulsada por la enfermedad de su amigo y roommate Martin Burgoyne, a quien ayudó emocional y económicamente. En medio del prejuicio y el miedo, su activismo fue pionero. Esta parte del filme logra un tono conmovedor, al contrastar lo íntimo y lo político.

Sex, Erotica y el escándalo como arma

El cierre del documental está marcado por el lanzamiento del libro Sex y el disco Erotica en 1992. La reacción mediática fue feroz, pero el filme sugiere que Madonna sabía lo que hacía: estaba construyendo una nueva forma de ser estrella pop, cargada de sensualidad, irreverencia y control de su imagen. “Quiero gobernar el mundo”, dijo alguna vez. Becoming Madonna demuestra que lo logró, y a su manera.

Un retrato legendario de la Reina del Pop

A diferencia de otras biografías, Becoming Madonna se enfoca exclusivamente en su ascenso musical, dejando fuera sus incursiones en el cine o el teatro. Aún así, su narrativa logra capturar los momentos clave que convirtieron a Madonna en un ícono global. Con material inédito y un enfoque cercano, el documental no solo reconstruye una carrera: muestra cómo se forja una leyenda.