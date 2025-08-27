Brasileros y estadounidenses lideran la lista: Zoom al consumo de extranjeros en Chile durante el invierno

El consumo extranjero en Chile mostró un fuerte dinamismo durante los meses de junio y julio de 2025, con Brasil y Estados Unidos a la cabeza del gasto. De acuerdo con datos de Transbank, “con más de 36 años de trayectoria y liderazgo en la industria de medios de pago, desde Transbank compartimos cifras de interés en torno al consumo extranjero de los últimos dos meses”.

Al analizar las transacciones realizadas con tarjetas internacionales, se observa que el crédito fue el medio de pago favorito, representando un 59,1% de las compras, mientras que el débito alcanzó un 32,8% y el prepago un 8,1%. En montos de venta, la participación del crédito se amplió al 77,1%.

En cuanto a los rubros, los hoteles concentraron un 21,5% del total de montos de venta, seguidos por tiendas de vestuario y calzado (14%) y líneas aéreas (11,3%). Además, el sector de Turismo y Entretención mostró un incremento relevante: “al compararlos con el periodo de abril y mayo de 2025, a nivel de transacciones estas incrementaron un 22,6%, mientras que los montos de venta crecieron un 11,7%”.

En el desglose regional, la Región Metropolitana concentró el 74% de las transacciones y un 78,4% de los montos de venta, seguida por Valparaíso (6,5% y 4,8%) y Los Lagos (3,6% y 3,4%).

Respecto a las nacionalidades, Brasil lideró las transacciones con un 24,3%, seguido por Estados Unidos (21,6%) y Argentina (21,4%). Sin embargo, en montos de venta, EE.UU se ubicó en primer lugar con un 23,9%, Argentina en segundo con 23,2% y Brasil en tercero con 17,3%.