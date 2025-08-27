La Casa Blanca presentará estrategia “solida” para la Franja de Gaza

En medio del estancamiento por parte de Israel frente a negociaciones para un alto al fuego en el enclave palestino, esta jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá a su gabinete en la Casa Blanca para abordar su estrategia sobre la gestión de una Franja de Gaza pos-conflicto.

El enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, realizó el anuncio y aseguró en entrevista con la cadena Fox News que Washington cuenta con un “plan muy completo” para la Franja de Gaza.

“Creo que mucha gente verá lo sólido y bien intencionado que es. Y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump”, afirmó.

Además, aunque no entregó detalles sobre el contenido de la propuesta, Witkoff subrayó que la Casa Blanca está decidida a alcanzar una estrategia antes de fin de año. “Creemos que vamos a resolver esto de una forma u otra, sin duda antes de que acabe este año”, señaló, destacando la disposición de las partes a mantener el diálogo.

Sin embargo, el proceso enfrenta trabas, ya que las autoridades israelíes han rechazado la propuesta impulsada por Qatar y Egipto, respaldada por Hamás, que contempla un alto el fuego y la liberación de rehenes por fases.