EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Ataque en La Araucanía: Vallejo no descarta la Ley Antiterrorista
Ahora en Duna
27 Agosto
Visionarios
27 Agosto
Información Privilegiada
27 Agosto
Un día como hoy
27 Agosto

La Casa Blanca presentará estrategia “solida” para la Franja de Gaza

La Casa Blanca presentará estrategia "solida" para Gaza

Aunque no entregó detalles del contenido, Witkoff subrayó que la Casa Blanca está decidida a alcanzar una estrategia antes de fin de año.

Por:

27 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

En medio del estancamiento por parte de Israel frente a negociaciones para un alto al fuego en el enclave palestino, esta jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá a su gabinete en la Casa Blanca para abordar su estrategia sobre la gestión de una Franja de Gaza pos-conflicto.

El enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, realizó el anuncio y aseguró en entrevista con la cadena Fox News que Washington cuenta con un “plan muy completo” para la Franja de Gaza.

“Creo que mucha gente verá lo sólido y bien intencionado que es. Y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump”, afirmó.

Además, aunque no entregó detalles sobre el contenido de la propuesta, Witkoff subrayó que la Casa Blanca está decidida a alcanzar una estrategia antes de fin de año. “Creemos que vamos a resolver esto de una forma u otra, sin duda antes de que acabe este año”, señaló, destacando la disposición de las partes a mantener el diálogo.

Sin embargo, el proceso enfrenta trabas, ya que las autoridades israelíes han rechazado la propuesta impulsada por Qatar y Egipto, respaldada por Hamás,  que contempla un alto el fuego y la liberación de rehenes por fases.

 

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Patricio Miñano y los hoteles que recomienda visitar en Chile
02 “Enfrentar a lo que queda de Hamás va a ser una carnicería”: Fernando Wilson ante la inminente invasión de Israel a Gaza
03 ¿Cómo enfrentar la violencia en los colegios?
04 Israel-Hamás: puntos críticos del conflicto y el rol militar de EE.UU. en el Caribe
05 Daniel Andrade inicia el contraataque en caso Democracia Viva: su defensa solicitó la reapertura de la investigación
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST