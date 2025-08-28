Abren cápsula del tiempo de Princesa Diana: ¿Qué objetos contenía?

Una cápsula del tiempo enterrada en 1991 en el Hospital Great Ormond Street de Londres fue abierta esta semana. La caja de madera revestida en plomo contenía objetos seleccionados por la Princesa Diana y dos niños pacientes, como parte de la inauguración del edificio Variety Club. Aunque originalmente iba a permanecer cerrada por siglos, debió ser retirada por las obras del nuevo Centro de Cáncer Infantil.

¿Qué eligió la Princesa Diana para el futuro?

Entre los artículos había un CD Rhythm of Love de Kylie Minogue, un televisor de bolsillo, una calculadora solar y un periódico The Times de la época. También incluía una colección de monedas británicas, semillas de árboles, un holograma de copo de nieve, una hoja de papel reciclado, un pasaporte europeo y una fotografía de la misma Princesa Diana.

Los objetos fueron seleccionados por ella junto a David Watson (11 años) y Sylvia Foulkes (9 años), quienes ganaron un concurso del programa infantil Blue Peter de la BBC, para participar en aquel evento.

Un hallazgo que despierta nostalgia

El personal del hospital que trabajaba en 1991 participó en la apertura. Janet Holmes recordó con emoción uno de los objetos: “Me trajo muchísimos recuerdos ver el televisor de bolsillo que había allí. Le había comprado uno a mi marido en su día, para cuando se tomaba un descanso mientras conducía su autobús por el país. ¡Eran carísimos entonces!”, señaló conmovida.

A ella la acompañó la doctora Rochana Redkar, quien nació el mismo año que la cápsula fue enterrada. “Me emocionó mucho formar parte de este momento”, demostrando la importancia que mantiene la figura de la Princesa Diana en la vida de los británicos.

El hospital mira al futuro

La apertura de la cápsula coincidió con el inicio de una campaña histórica para construir un nuevo centro oncológico infantil. La meta es recaudar 300 millones de libras. El nuevo edificio busca ofrecer tratamientos más eficaces y menos invasivos en un entorno adaptado para niños y sus familias.

Aunque algunos objetos presentaban daños por la humedad, pudieron ser reconocidos y conservados. La cápsula del tiempo, que será parte para siempre del legado de la Princesa Diana, ofrece una mirada conmovedora a la vida de los años noventa y a la visión que ella tenía del futuro.