“¿Nos preparamos para lo peor? Siempre”: Diosdado Cabello enfrenta arremetida de Estados Unidos contra Maduro

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el país está preparado para hacer frente a las presiones de Estados Unidos, en medio del creciente despliegue militar estadounidense en la región. “Nosotros no subestimamos ninguna amenaza. Tampoco la sobrestimamos y mucho menos la desestimamos (…). ¿Nos preparamos para lo peor? Siempre. Eso es una condición nuestra para enfrentar lo que venga, por muy duro que sea”, señaló en su programa semanal Con el mazo dando, transmitido por el canal estatal VTV.

En ese contexto, Diosdado Cabello valoró que los venezolanos hayan participado activamente en el alistamiento de milicianos, subrayando que “lo que sí es cierto es que nuestro pueblo, nuestros compañeros, nuestras mujeres, nuestros jóvenes han dado un paso al frente para defender la patria de la agresión que sea”.

Las declaraciones del dirigente chavista ocurren luego de que Washington anunciara que está dispuesto a “usar todo su poder” para detener el tráfico de drogas hacia su territorio, medida que incluye la presencia de embarcaciones militares en el Caribe. Frente a ello, Caracas denunció ante la ONU que la Administración de Donald Trump planea enviar “un crucero lanzamisiles” y “un submarino nuclear de ataque rápido” a las costas venezolanas, lo que —según el régimen de Nicolás Maduro— constituye “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”.