¿De qué trata el plan de Gendarmería que busca abortar crisis en la institución?

En medio de distintas problemáticas que ha enfrentado Gendarmería, como la excarcelación errónea del sicario Alberto Mejías, el uso irregular de licencias médicas por funcionarios y la fuga de tres peligrosos reos desde la cárcel de Valparaíso, el ministro de Justicia Jaime Gajardo, presentó al nuevo director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez.

En la instancia, Gajardo dijo: “El coronel Rubén Pérez es un funcionario de Gendarmería con una larga trayectoria en el sistema penitenciario. Conoce el sistema desde dentro, sabe tanto sus virtudes como sus debilidades y, por lo mismo, es la persona adecuada que hemos considerado para llevar adelante los desafíos que requiere esta institución que es tan importante para nuestro sistema de justicia”.

Durante su primera reunión de trabajo con el ministro de Justicia y el subsecretario Ernesto Muñoz, el nuevo director de la institución detalló las primeras medidas de su gestión para reforzar la seguridad y restaurar la confianza en la entidad penitenciaria.

¿En qué consiste este plan?

Reasignación de personal: 500 funcionarios que realizaban labores administrativas pasarán a funciones operativas, aumentando la presencia en los penales.

Extensión del modelo de máxima seguridad: El esquema utilizado en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) se aplicará gradualmente en otros módulos de alta peligrosidad, incluyendo uniformes para internos, visitas por locutorio, celdas individuales, control de encomiendas y monitoreo constante.

Evaluación internacional: Durante la primera semana de septiembre, expertos de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo revisarán los mecanismos y el método de segregación. Fortalecimiento de la Escuela de Gendarmería: Se implementará un enfoque ético y de formación en crimen organizado, reforzando valores y competencias de los funcionarios. Combate a la corrupción y crimen organizado: Se continuará con el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, coordinando acciones con policías y Ministerio Público, “sin perjuicio de las labores de despliegue operativo, proseguiremos atacando fuertemente el crimen organizado y la corrupción que se pueda generar o gestar desde los recintos carcelarios”, señaló Pérez. Ampliación de plazas y modernización de recintos: Pérez supervisará proyectos como la construcción del nuevo penal El Arenal en Copiapó y la habilitación de La Laguna en Talca, así como la readecuación de Punta Peuco a cárcel común. Plan Nacional de Segmentación Carcelaria: Se reforzarán los controles internos para ubicar estratégicamente a los internos y evitar la “contaminación criminógena”, complementando con intervenciones sociales, educativas y laborales para la reinserción.

“La colaboración internacional, la intensificación de los registros y allanamientos como método de desarme de la población penal, impulsar la labor de reinserción que es primordial; y eso implica focalizarnos de mejor manera en las intervenciones sociales educativas y de trabajo para maximizar el rendimiento que tenemos en dicha área”, agregó.

Prioridades del nuevo director

Pérez recalcó que su prioridad es trabajar de manera profesional, poniendo por sobre todo los intereses del Estado y la seguridad de la comunidad.

“Nuestro compromiso permanente con el país y la comunidad es seguir trabajando de manera comprometida y profesional, poniendo por sobre los intereses individuales, los intereses del Estado de Chile”, concluyó.