Cuatro isapres subirán sus planes en más de un 3%

Isapres como Colmena, Cruz Blanca, Banmédica y Esencial aplicarán alzas en el precio base de sus planes a partir de septiembre. Estas cuatro subirán un 3,7%, el tope autorizado por la Superintendencia de Salud. Consalud también subirá, pero en un 3,6%.

Según la autoridad sanitaria, estos ajustes responden a la Adecuación Precio Base (APB) 2025, en el marco de la Ley corta de Isapres. “De acuerdo con estimaciones preliminares, esto significa que, en promedio, las personas cotizantes del sistema tendrían que pagar un adicional mensual de hasta $3.784 por su contrato de salud”, señaló el organismo.

El superintendente Víctor Torres aclaró que el alza no se aplica al precio final del plan, sino solo a su base. “El 3,7% no se va a ver reflejado completamente en ese precio final”, explicó.

No todas las isapres podrán subir sus precios. Nueva Masvida y Vida Tres no fueron autorizadas. “Nueva Masvida no cumple con los porcentajes mínimos del examen de medicina preventiva exigidos en la normativa para adecuar sus precios y, además, su variación de costos operacionales fue negativa -0,3 por lo que no puede alzar el precio base”, indicó la Superintendencia.

Sobre Vida Tres, señalaron: “Sus porcentajes de variación de costos operacionales verificados fueron negativos, Vida Tres arrojó -0,2% y Fundación -0,5%, por lo que no puede aumentar el precio”.

Además, las personas afiliadas pueden presentar reclamos si: