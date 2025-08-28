Licencia de conducir digital llega a la Región Metropolitana en septiembre

La licencia de conducir digital estará disponible en la Región Metropolitana desde el 1 de septiembre. Con esto, se completa su implementación en todo el país. El documento se entrega tanto en formato físico como digital. Su uso ya supera las 117 mil unidades desde que comenzó a operar en enero, en regiones como Aysén y Tarapacá.

Autoridades destacan el cambio

“Es el cambio más importante que tendrá este documento”, afirmaron desde el Ministerio de Transportes. El anuncio se realizó con la presencia del ministro Juan Carlos Muñoz, el subsecretario Jorge Daza y la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Renata Infante.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El proceso para obtener la licencia de conducir seguirá siendo el mismo. Lo único que cambia es el formato del documento. “La única diferencia es que en vez de entregarle una licencia de conducir tradicional como teníamos hasta acá, se va a empezar a entregar una que trae el QR y al mismo tiempo se le va a facultar la posibilidad, a través de la app y por medio de clave única, de bajar la licencia de conducir digital en el teléfono celular”, explicó el ministro Muñoz.

Más de 15 mil personas ya usan la app

Entre el 15 de enero y el 25 de agosto se han emitido 117.551 licencias de conducir digitales. Además, más de 15 mil personas ya usan la aplicación Licencia Digital para portar su documento en el celular.

Implementación gradual y con aprendizajes

“El proceso ha funcionado bastante bien, por supuesto que ha habido momentos en que hemos tenido que ir corrigiendo algunos elementos y se agradece hacer los procesos de forma gradual”, comentó Muñoz.

El ministro también aseguró que llegarán a la capital con experiencia acumulada: “Vamos a llegar a la RM con un aprendizaje, con experiencia y al mismo tiempo destacar que se ha tomado contacto con las direcciones del tránsito de estas 52 comunas para poder realizar las capacitaciones correspondientes y resolver y anticiparse a los problemas que se presentaron en algunas de las comunas en las etapas preliminares de este proceso”.