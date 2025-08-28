Sigue el caos en el comando de Jeannette Jara: Candidata responde a Lautaro Carmona

En medio de las tensiones que se están presentado en el comando de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, por las críticas del presidente de su partido, Lautaro Carmona al exministro de Hacienda Mario Marcel, la exministra del trabajo se desmarcó.

El conflicto se inició el pasado domingo, cuando en Carmona comparó a Marcel con un “dios del recurso” por haber limitado el avance de políticas sociales al priorizar la responsabilidad fiscal.

Sus comentarios provocaron inquietud en el comando. Por un lado, Ricardo Lagos Weber (PPD) defendió a Marcel y criticó a Carmona, mientras que Bárbara Figueroa enfatizó que los cuestionamientos de un presidente de partido son legítimos y que la atención debía centrarse en la campaña de Jara.

Respuesta de Jara

Frente a esto, la candidata presidencial enfatizó: “No los comparto en absoluto (los dichos de Carmona). Creo que es muy importante tener claro que la regla de responsabilidad fiscal son el símil a lo que son los ingresos en una casa. Uno puede gastar lo que efectivamente le ingresa y cuando tiene más gasto que ingreso lo que se produce es deuda”, afirmó Jara, defendiendo el rol del exministro Marcel y dejando en una posición incómoda a Figueroa.

“No me pierdo ningún minuto en que el rol que jugó el exministro de Hacienda fue precisamente darle tranquilidad a la economía chilena y sacarla del grave déficit con el que venía post pandemia”, agregó Jara.

La intervención de Jara ha sido interpretada dentro de su comando como una muestra de autonomía, al marcar la independencia de la dirección del partido sobre las decisiones de su campaña.

Expertos del oficialismo destacan que estas declaraciones buscan acercarla al electorado de centro y despolitizado, distanciándola de las posturas más tradicionales de la izquierda, representadas por Carmona y otros históricos del PC.

La polémica también ha generado críticas de otros sectores del oficialismo, que cuestionan que Carmona no apoya efectivamente a Jara. En entrevista con radio Cooperativa, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y el timonel interino de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, coincidieron en que los comentarios del líder comunista no contribuyen a la campaña y apuntan más a sus intereses políticos internos.