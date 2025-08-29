El Museo Van Gogh de Ámsterdam corre riesgo de cerrar

El museo Van Gogh de Ámsterdam, que alberga la mayor colección de obras de Vincent van Gogh en el mundo, enfrenta un grave conflicto con el Ministerio de Cultura de Países Bajos que podría derivar en su cierre. La institución asegura que necesita con urgencia una renovación para preservar más de 200 pinturas y casi 500 dibujos del pintor neerlandés, en riesgo por el deterioro de sus instalaciones.

“Si esta situación persiste, será peligrosa para el arte y para nuestros visitantes”, advirtió su directora, Emilie Gordenker. “Esto es lo último que queremos, pero si llega a ese punto, tendríamos que cerrar el edificio”, agregó.

El conflicto se centra en la solicitud del museo Van Gogh de un aumento de US$ 2,9 millones al subsidio anual que ya recibe, actualmente de unos US$ 10 millones. El objetivo es financiar reparaciones esenciales como el sistema de climatización, ascensores, seguridad contra incendios y medidas de sostenibilidad. El Ministerio, sin embargo, sostiene que el recinto ya cuenta con una de las subvenciones más altas por metro cuadrado entre los museos nacionales y rechaza haber incumplido el acuerdo de 1962.

Ante la negativa del gobierno, el museo presentó una demanda y cuenta con el respaldo de la Fundación Vincent van Gogh, presidida por descendientes del artista, que expresó su “profunda preocupación por la accesibilidad a la colección”.

El proyecto de renovación total está valorado en US$ 121 millones. Para Gordenker, la situación es crítica: “Esto no es algo sexy, no estamos construyendo una nueva ala glamorosa: es solo mantenimiento básico esencial, de la misma manera que necesitas reemplazar tu refrigerador cada 15 años”.