Los 100 líderes en inteligencia artificial según la revista TIME
La revista TIME publicó su lista 2025 con los 100 líderes en inteligencia artificial, destacando a quienes marcan el presente y el futuro de esta tecnología desde la ciencia, la empresa, la ética y el arte.
Por: Agustina Gandarillas
29 Agosto, 2025
La tercera edición de la lista TIME100 AI reconoce a quienes están marcando el rumbo global de la inteligencia artificial. Aparecen figuras como Sam Altman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia) y Mark Zuckerberg (Meta), así como innovadores como Natasha Lyonne y el artista Refik Anadol. TIME afirma que “el futuro de la inteligencia artificial será determinado por individuos”.
Uno de los focos del listado es la creciente competencia por el talento. Hoy, las grandes empresas tecnológicas entregan contratos de hasta nueve cifras para atraer expertos. TIME compara este fenómeno con un “mercado de fichajes similar al de la NBA”.
La publicación también resalta la diversidad entre los seleccionados. Solo 16 personas repiten respecto al año anterior. Entre los nuevos nombres destacan Alan Descoins (Uruguay), Milagros Miceli (Argentina) y Paola Ricaurte (México), con aportes en IA aplicada, ética y derechos digitales.
TIME busca que esta lista “sirva de guía confiable en medio de una transformación que afecta la economía, la sociedad y la vida cotidiana”, dejando claro que la inteligencia artificial ya influye en múltiples aspectos del mundo actual.
TIME100 AI 2025 – Líderes y su organización
Matthew Prince – Cloudflare
Elon Musk – xAI
Sam Altman – OpenAI
Jensen Huang – Nvidia
Fidji Simo – OpenAI
Mark Zuckerberg – Meta
Andy Jassy – Amazon
Allie K. Miller – Open Machine
Dario Amodei – Anthropic
Strive Masiyiwa – Cassava Technologies
Cristiano Amon – Qualcomm
Liang Wenfeng – DeepSeek
Alexandr Wang – Meta
Nat Friedman – Meta
Ravi Kumar S – Cognizant
C.C. Wei – TSMC
David Holz – Midjourney
Ren Zhengfei – Huawei
Steve Huffman – Reddit
Masayoshi Son – SoftBank
Adam Evans – Salesforce AI
Rene Haas – Arm
Wang Xingxing – Unitree Robotics
Amnon Shashua – Mobileye
Natasha Lyonne – Asteria Film Co
Refik Anadol – Artista independiente
Alex Blania – Tools for Humanity
Mike Krieger – Anthropic
Maithra Raghu – Samaya AI
Rick Rubin – Industria musical
Mati Staniszewski – ElevenLabs
Peggy Johnson – Agility Robotics
James Peng – Pony.ai
Tareq Amin – Humain
Mfikeyi Makayi – KoBold Metals Africa
Sam Rodriques – FutureHouse
Andy Parsons – Adobe
Navrina Singh – Credo AI
David Ha – Sakana AI
Edwin Chen – Surge AI
Priya Donti – MIT
Alan Descoins – Tryolabs
Kakul Srivastava – Splice
Brandon Tseng – Shield AI
Denise Herzing – Wild Dolphin Project
Mitesh Khapra – IIT Madras
Ana Helena Ulbrich – NoHarm
Jeff Leek – Fred Hutchinson Cancer Center
Stuart Russell – International Association for Safe and Ethical AI
Fei-Fei Li – Stanford / World Labs
Peter Thiel – Founders Fund
David Sacks – Casa Blanca
Henna Virkkunen – Comisión Europea
Peter Kyle – Gobierno del Reino Unido
Chris Lehane – OpenAI
Marsha Blackburn – Senado de EE.UU.
Jeffrey Kessler – Departamento de Comercio de EE.UU.
Joshua Kushner – Thrive Capital
Paula Ingabire – Gobierno de Ruanda
Bruce Reed – Common Sense Media
Clara Chappaz – Gobierno de Francia
Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan – Gobierno de EAU / G42
Chris Murphy – Senado de EE.UU.
Chase Lochmiller – Crusoe Energy
Elliston Berry – Activismo
Doug Matty – Departamento de Defensa de EE.UU.
Alex Bores – Asamblea de Nueva York
Bosun Tijani – Gobierno de Nigeria
Duncan Crabtree-Ireland – SAG-AFTRA
Randi Weingarten – Federación de Maestros de EE.UU.
Ed Newton-Rex – Fairly Trained
Milagros Miceli – Data Workers’ Inquiry
Abhishek Singh – IndiaAI Mission
Megan Garcia – Activismo
Oliver Ilott – UK AI Security Institute
Joanne Jang – OpenAI
Yoshua Bengio – LawZero
Jeffrey Dean – Google
Daniel Kokotajlo – Investigador independiente
Yejin Choi – Stanford University
Jakub Pachocki – OpenAI
Jared Kaplan – Anthropic
Karen Hao – Autora
Papa León XIV – Iglesia Católica
Cynthia Breazeal – MIT
Kyle Fish – Anthropic
Marius Hobbhahn – Apollo Research
Josh Woodward – Google Labs / Gemini
Regina Barzilay – MIT
Anton Korinek – University of Virginia
Hartmut Neven – Google Quantum AI
Latanya Sweeney – Harvard University
Miles Congreve – Isomorphic Labs
Heidy Khlaaf – AI Now Institute
Benjamin Rosman – MIND Institute
Paola Ricaurte Quijano – Tecnológico de Monterrey
Ryoji Ikeda – Artista independiente
Dávid Jancsó – Editor fílmico
Xue Lan – Tsinghua University
Pliny the Liberator – Jailbreaker digital
Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:Whatspp