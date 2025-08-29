EN VIVO

29 Agosto
29 Agosto

Los 100 líderes en inteligencia artificial según la revista TIME

inteligencia artificial inteligencia artificial

La revista TIME publicó su lista 2025 con los 100 líderes en inteligencia artificial, destacando a quienes marcan el presente y el futuro de esta tecnología desde la ciencia, la empresa, la ética y el arte.

Por:

29 Agosto, 2025

La tercera edición de la lista TIME100 AI reconoce a quienes están marcando el rumbo global de la inteligencia artificial. Aparecen figuras como Sam Altman (OpenAI), Jensen Huang (Nvidia) y Mark Zuckerberg (Meta), así como innovadores como Natasha Lyonne y el artista Refik Anadol. TIME afirma que “el futuro de la inteligencia artificial será determinado por individuos”.

Uno de los focos del listado es la creciente competencia por el talento. Hoy, las grandes empresas tecnológicas entregan contratos de hasta nueve cifras para atraer expertos. TIME compara este fenómeno con un “mercado de fichajes similar al de la NBA”.

La publicación también resalta la diversidad entre los seleccionados. Solo 16 personas repiten respecto al año anterior. Entre los nuevos nombres destacan Alan Descoins (Uruguay), Milagros Miceli (Argentina) y Paola Ricaurte (México), con aportes en IA aplicada, ética y derechos digitales.

TIME busca que esta lista “sirva de guía confiable en medio de una transformación que afecta la economía, la sociedad y la vida cotidiana”, dejando claro que la inteligencia artificial ya influye en múltiples aspectos del mundo actual.

TIME100 AI 2025 – Líderes y su organización

  1. Matthew Prince – Cloudflare

  2. Elon Musk – xAI

  3. Sam Altman – OpenAI

  4. Jensen Huang – Nvidia

  5. Fidji Simo – OpenAI

  6. Mark Zuckerberg – Meta

  7. Andy Jassy – Amazon

  8. Allie K. Miller – Open Machine

  9. Dario Amodei – Anthropic

  10. Strive Masiyiwa – Cassava Technologies

  11. Cristiano Amon – Qualcomm

  12. Liang Wenfeng – DeepSeek

  13. Alexandr Wang – Meta

  14. Nat Friedman – Meta

  15. Ravi Kumar S – Cognizant

  16. C.C. Wei – TSMC

  17. David Holz – Midjourney

  18. Ren Zhengfei – Huawei

  19. Steve Huffman – Reddit

  20. Masayoshi Son – SoftBank

  21. Adam Evans – Salesforce AI

  22. Rene Haas – Arm

  23. Wang Xingxing – Unitree Robotics

  24. Amnon Shashua – Mobileye

  25. Natasha Lyonne – Asteria Film Co

  26. Refik Anadol – Artista independiente

  27. Alex Blania – Tools for Humanity

  28. Mike Krieger – Anthropic

  29. Maithra Raghu – Samaya AI

  30. Rick Rubin – Industria musical

  31. Mati Staniszewski – ElevenLabs

  32. Peggy Johnson – Agility Robotics

  33. James Peng – Pony.ai

  34. Tareq Amin – Humain

  35. Mfikeyi Makayi – KoBold Metals Africa

  36. Sam Rodriques – FutureHouse

  37. Andy Parsons – Adobe

  38. Navrina Singh – Credo AI

  39. David Ha – Sakana AI

  40. Edwin Chen – Surge AI

  41. Priya Donti – MIT

  42. Alan Descoins – Tryolabs

  43. Kakul Srivastava – Splice

  44. Brandon Tseng – Shield AI

  45. Denise Herzing – Wild Dolphin Project

  46. Mitesh Khapra – IIT Madras

  47. Ana Helena Ulbrich – NoHarm

  48. Jeff Leek – Fred Hutchinson Cancer Center

  49. Stuart Russell – International Association for Safe and Ethical AI

  50. Fei-Fei Li – Stanford / World Labs

  51. Peter Thiel – Founders Fund

  52. David Sacks – Casa Blanca

  53. Henna Virkkunen – Comisión Europea

  54. Peter Kyle – Gobierno del Reino Unido

  55. Chris Lehane – OpenAI

  56. Marsha Blackburn – Senado de EE.UU.

  57. Jeffrey Kessler – Departamento de Comercio de EE.UU.

  58. Joshua Kushner – Thrive Capital

  59. Paula Ingabire – Gobierno de Ruanda

  60. Bruce Reed – Common Sense Media

  61. Clara Chappaz – Gobierno de Francia

  62. Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan – Gobierno de EAU / G42

  63. Chris Murphy – Senado de EE.UU.

  64. Chase Lochmiller – Crusoe Energy

  65. Elliston Berry – Activismo

  66. Doug Matty – Departamento de Defensa de EE.UU.

  67. Alex Bores – Asamblea de Nueva York

  68. Bosun Tijani – Gobierno de Nigeria

  69. Duncan Crabtree-Ireland – SAG-AFTRA

  70. Randi Weingarten – Federación de Maestros de EE.UU.

  71. Ed Newton-Rex – Fairly Trained

  72. Milagros Miceli – Data Workers’ Inquiry

  73. Abhishek Singh – IndiaAI Mission

  74. Megan Garcia – Activismo

  75. Oliver Ilott – UK AI Security Institute

  76. Joanne Jang – OpenAI

  77. Yoshua Bengio – LawZero

  78. Jeffrey Dean – Google

  79. Daniel Kokotajlo – Investigador independiente

  80. Yejin Choi – Stanford University

  81. Jakub Pachocki – OpenAI

  82. Jared Kaplan – Anthropic

  83. Karen Hao – Autora

  84. Papa León XIV – Iglesia Católica

  85. Cynthia Breazeal – MIT

  86. Kyle Fish – Anthropic

  87. Marius Hobbhahn – Apollo Research

  88. Josh Woodward – Google Labs / Gemini

  89. Regina Barzilay – MIT

  90. Anton Korinek – University of Virginia

  91. Hartmut Neven – Google Quantum AI

  92. Latanya Sweeney – Harvard University

  93. Miles Congreve – Isomorphic Labs

  94. Heidy Khlaaf – AI Now Institute

  95. Benjamin Rosman – MIND Institute

  96. Paola Ricaurte Quijano – Tecnológico de Monterrey

  97. Ryoji Ikeda – Artista independiente

  98. Dávid Jancsó – Editor fílmico

  99. Xue Lan – Tsinghua University

  100. Pliny the Liberator – Jailbreaker digital

