Valor promedio de una vivienda en Chile se acerca a los $100 millones

Vivienda

Según el Banco Central, el precio de la vivienda en Chile ha aumentado de forma constante en los últimos 12 años. Hoy, los departamentos valen más que las casas.

Por:

29 Agosto, 2025

El Banco Central presentó un nuevo indicador llamado Valor de Mercado de la Vivienda (VMV). Este se basa en datos del Servicio de Impuestos Internos y muestra cuánto valen hoy las propiedades en Chile. En 2024, “el valor promedio de la vivienda en Chile fue de $ 92.198.192,10 en 2024, superior a los $ 85.239.940,81 del ejercicio anterior”, lo que representa un aumento de 8,16%.

La tendencia muestra que los precios han subido de forma sostenida. En 2012, una vivienda costaba $32,7 millones. Diez años después, en 2014, subió a $39,1 millones. Hoy, el valor promedio casi triplica esa cifra. “El año pasado el valor promedio de uno alcanzó los $ 116,7 millones, frente a los 45,3 millones de 2012”, dice el informe sobre los departamentos. En cuanto a las casas, “el valor de una promedió $ 84,93 millones, frente a los $ 31,1 millones de 2012”, con un avance de 173%.

El estudio también revela que “el valor de mercado del stock de viviendas del país alcanzó a $537.003 miles de millones, equivalente a 172,3% del PIB”. Las casas representan un 71,1% del total y los departamentos un 28,9%. Además, “un 59,5% corresponde a construcción y 40,5% a terreno”, lo que permite entender cómo se descompone el precio de una vivienda.

