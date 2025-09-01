“Estamos felices”: Presidente Boric salta a escena destacando el aumento del PGU en medio de polémicas por la reforma pensiones con Kast

Durante la vocería de Gobierno de este lunes, el Presidente Gabriel Boric apareció sorpresivamente abordando los avances en materia de salud y pensiones.

En primera instancia, el Mandatario destacó la implementación del Copago Cero que permite que la salud en toda la red pública sea 100% gratuita. “Hace tres años eliminamos el copago e implementamos la política Copago Cero, lo que ha permitido un alivio sustantivo para muchas familias, principalmente de clase media, respecto de los gastos en salud”, dijo.

Además, Boric se refirió a la aplicación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que comienza a regir desde este martes 2 de septiembre. “Estamos felices porque mañana comienza el pago de la PGU que sube a $250.000, iniciando por las personas que tienen 82 años o más”, dijo.

En su intervención, el Mandatario recordó los desafíos que enfrentó la reforma previsional: “Costó más de una década, varios gobiernos trataron de sacarlo adelante y no había acuerdo. Con buena política, con acuerdos transversales y personas de diferentes posturas que se atrevieron a no tener el 100% de lo que querían, pensando en los chilenos y chilenas que lo necesitan, llegamos a un punto de encuentro”.

“Esa es la buena política, la que trabaja para mejorar la calidad de vida de quienes están en sus casas”, agregó.

Este respaldo presidencial a la reforma de pensiones se produce en medio de las críticas a la propuesta del candidato presidencial José Antonio Kast, que busca modificar la iniciativa aprobada en el Congreso.

Según las bases programáticas del líder de Republicanos, su plan pretende reemplazar el préstamo del Estado por inversiones en instrumentos financieros en condiciones de mercado, de modo que “todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador”.