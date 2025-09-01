El polémico plan de Donald Trump para transformar a Gaza en un “centro turístico”

Un documento exclusivo de The Washington Post reveló que la Administración Trump busca llevar a cabo un plan para Gaza que incluye la evacuación de todos sus habitantes y la conversión del territorio en un centro turístico y de manufactura.

Se trata del GREAT Trust, un informe de 38 páginas, que propone reubicar temporalmente a los dos millones de gazatíes mediante “salidas voluntarias” hacia otros países o “zonas seguras” dentro del enclave.

La iniciativa contempla que Estados Unidos gestione Gaza en régimen de fideicomiso durante 10 años, financiando megaproyectos con participación de inversores públicos y privados, desde plantas de vehículos eléctricos hasta complejos turísticos y centros de datos.

El plan dado a conocer por el medio, detalla que los propietarios de terrenos recibirían un token digital (comprobante virtual que demuestra que alguien tiene derecho a una propiedad o beneficio) a cambio de sus derechos para reurbanizar sus propiedades.

Ese comprobante virtual, podría canjearse por un apartamento en alguna de las nuevas ciudades inteligentes o financiar su vida en otro lugar.

Además, los palestinos que decidan marcharse recibirían 5.000 dólares en efectivo, subsidios por cuatro años de alquiler y un año de alimentos.

¿Será este plan parte de hacer realidad la ‘Riviera de Oriente Medio’ propuesta por Trump?

Durante la semana pasada, el presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, el exprimer ministro británico Tony Blair y su yerno Jared Kushner para debatir sobre cómo implementar esta propuesta.

Según fuentes citadas por The Washington Post, aunque “no está claro si la propuesta detallada y completa del GREAT Trust es lo que Trump tiene en mente, algunos elementos importantes, se diseñaron específicamente para hacer realidad la visión del presidente de una ‘Riviera de Oriente Medio'”.

En febrero, Trump ya había planteado públicamente la idea de hacerse cargo de Gaza para transformarla en un enclave turístico y económico, desplazando a sus habitantes hacia Egipto y Jordania, en un plan que ahora podría estar tomando forma.