Las “encerronas” y los “portonazos” se trasladan del sector oriente al sur y poniente de la Región Metropolitana

Los datos del Ministerio Público muestran que las encerronas y portonazos no han bajado, sino que han cambiado de escenario. Hoy, Maipú, San Bernardo, Puente Alto y Pudahuel concentran la mayoría de los casos. En contraste, las comunas del oriente han salido de los primeros lugares gracias al refuerzo de medidas de seguridad.

El “efecto globo” en la delincuencia

Ana María Morales, gerenta de Estudios de la Fiscalía Nacional, señaló que se observa un “efecto globo”: “Dado que estos delitos se sustentan en condiciones situacionales (tipo de vehículo, perfil de la víctima, ausencia de medidas de seguridad), es posible observar un efecto de desplazamiento o ‘efecto globo'”, explicó. Según la especialista, la mayor vigilancia en unas comunas empuja a los delincuentes hacia otras con menor control.

Expertos advierten cifras en aumento

Francisco Alcorta, investigador de Libertad y Desarrollo, advirtió que existe “una persistencia preocupante de delitos violentos asociados al robo de vehículos en la RM, particularmente en su modalidad más agresiva. El alza de 7,5% confirma que estamos frente a un fenómeno delictual que no ha cedido pese a los planes del Gobierno y políticas de seguridad preventiva”.

Por su parte, Francisca Werth, exdirectora ejecutiva del Ministerio Público, sostuvo que “las encerronas y portonazos son un delito que se ha ido consolidando en Chile (…) También puede influir la fácil reventa o desmantelamiento de los autos”.

Comunas más afectadas por encerronas

Las cifras de 2024 confirman la presión en sectores periféricos. Maipú registró 783 casos, San Bernardo 756, Puente Alto 691 y Pudahuel 581. Para 2025 se proyecta que los números se mantendrán altos. Esto refleja que, aunque cambió el territorio, la violencia de las encerronas sigue siendo uno de los principales problemas de seguridad en la capital.