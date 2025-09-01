EN VIVO

El extraño incidente de Ursula von der Leyen que la obligó a aterrizar usando mapas de papel y que estaría involucrado Rusia

von der Leyen von der Leyen

El avión de Ursula von der Leyen sufrió una interferencia en su sistema GPS antes de aterrizar en Bulgaria. Autoridades sospechan de Rusia, aunque el Kremlin negó cualquier implicación.

Por:

1 Septiembre, 2025

El domingo 31 de agosto, el avión de Ursula von der Leyen enfrentó un grave contratiempo antes de llegar a Sofía, Bulgaria. El sistema de GPS dejó de funcionar y los pilotos debieron recurrir a mapas de papel para completar la maniobra.

Un portavoz de la Comisión Europea explicó a CNN que “recibieron información de las autoridades búlgaras que sospechan que esta flagrante interferencia fue llevada a cabo por Rusia”. Una fuente cercana al hecho añadió que, pese al problema, la aeronave aterrizó sin complicaciones.

El episodio ocurrió durante la gira de von der Leyen por países del este del bloque, cuyo objetivo es reforzar el apoyo a Ucrania. Tras aterrizar, la presidenta de la Comisión Europea advirtió: “Putin no ha cambiado y no cambiará. Es un depredador. Solo se le puede controlar mediante una fuerte disuasión”.

El vocero del organismo subrayó que este tipo de hechos “subraya la urgencia del viaje de la presidenta a los Estados miembros de primera línea, donde ha presenciado de primera mano las amenazas cotidianas de Rusia y sus aliados”. También señaló: “Esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de reforzar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania”.

Este lunes, el Kremlin negó cualquier implicación en la manipulación del sistema GPS. “Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia, señaló Arianna Podesta, portavoz de la Comisión Europea. Por su parte, Dimitri Peskov, vocero del Kremlin, declaró al Financial Times que la información sobre la participación rusa era “incorrecta”.

Tanto la Comisión Europea como el Gobierno de Bulgaria confirmaron el incidente, inicialmente atribuido por Sofía a actividades rusas. Sin embargo, desde Bruselas precisaron que el avión de Ursula von der Leyen aterrizó sin contratiempos en la localidad de Plovdiv, sin necesidad de desviarse.

