Bárbara Figueroa asegura que Jeannette Jara no es la “continuidad” del Gobierno

En una entrevista con CNN Chile, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, enfatizó en que la candidatura de Jeannette Jara no representa una continuidad del Gobierno del presidente Gabriel Boric.

Durante la instancia, Bárbara Figueroa enfatizó en que asumir que la candidatura de Jara sería una extensión mecánica de la actual administración sería un error. “Somos una candidatura que está en un tiempo distinto y por lo tanto,no podemos ni ser continuidad del Gobierno ni adosarle al Gobierno la responsabilidad“, enfatizó.

“Este ciclo es uno muy distinto (…) Por algo vamos a tener propuestas sobre la mesa que no solamente son la continuidad de este programa“agregó.

Asimismo, la dirigenta explicó que, aunque valoran varias acciones del Gobierno, la candidatura plantea “propuestas innovadoras para este minuto” y no se limita a repetir programas previos. “Nosotros valoramos muchas cosas que se han hecho y también tenemos reparos, y por lo tanto, es parte del desafío”, afirmó.

“Si alguien a mí me dijera, por ejemplo, que para efectos de entender el desafío, como algunos lo han tratado de poner sobre la mesa, que la continuidad es no hacer nada distintos, yo digo que evidentemente no“, señaló.

Por último, Figueroa concluyó que el foco está en las propuestas sobre la mesa, más que en evaluar la gestión del Gobierno, la cual se abordará “cuando se cierre el ciclo”.