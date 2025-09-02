Bélgica reconocerá a Palestina como Estado ante la ONU e impulsará sanciones contra Israel

El gobierno de Bélgica, liderado por el viceprimer ministro y ministro de Exteriores Maxime Prevot, ha confirmado su apoyo al reconocimiento de Palestina como un Estado soberano durante la próxima Asamblea General de la ONU. Este gesto de Bélgica se suma a las acciones de otros países que ya han reconocido oficialmente a Palestina, como Francia, Canadá y Australia.

Prevot destacó que esta decisión es un “gesto político y diplomático contundente” que refuerza el compromiso de Bélgica con la solución de dos Estados y condena la expansión de los asentamientos israelíes en territorios ocupados. No obstante, el ministro aclaró que el reconocimiento se formalizará completamente mediante un decreto real una vez que se liberen a los rehenes secuestrados y Hamás deje de ejercer funciones gubernamentales en Palestina.

El gobierno belga también avanzó en la implementación de sanciones contra el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, las cuales incluyen la prohibición de importar productos procedentes de asentamientos ilegales israelíes y la revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes. Además, Bélgica ha decidido declarar personas non gratas a ciertos colonos violentos y líderes de Hamas, y tomará medidas para suspender la cooperación con Israel en la Unión Europea.

Prevot justificó estas acciones en la grave crisis humanitaria que afecta a Gaza y Cisjordania, y subrayó las violaciones del Derecho Internacional cometidas por Israel, como la expansión de asentamientos ilegales y el incumplimiento de su obligación de prevenir posibles genocidios en la región.