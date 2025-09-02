La historia de policías y fiscales japoneses que fueron a pedirle perdón a hombre que murió preso injustamente

Las policías y fiscales japoneses ofrecieron disculpas públicas y flores en la tumba de Shizuo Aishima, un ejecutivo de la empresa Ohkawara Kakohki que murió de cáncer mientras estaba detenido injustamente.

Aishima fue arrestado en 2020, acusado erróneamente de exportar equipos industriales sensibles como secadores por aspersión, una máquina que puede convertir líquidos en polvo.

Y en junio de 2025, el Tribunal Superior de Tokio confirmó la ilegalidad de los arrestos y ordenó al gobierno indemnizar a los ejecutivos con 166 millones de yenes ($1.094 millones).



Durante su detención, las policías y fiscales denegaron repetidamente sus solicitudes de fianza, impidiéndole recibir tratamiento médico adecuado y conduciéndolo a la muerte en febrero de 2021, cinco meses antes de que retiraran los cargos en su contra.

Por su parte, el subdirector general del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, Tetsuo Kamata, y el subdirector de la Fiscalía del Distrito de Tokio, Hiroshi Ichikawa, reconocieron públicamente los errores en la investigación y la negativa a otorgar fianza.

“Nos disculpamos profundamente por nuestra investigación y arresto ilegales”, dijeron.

La viuda de Aishima declaró: “Acepto su disculpa, pero nunca podré perdonarlos”, destacando el sufrimiento que vivió su esposo ante un sistema judicial que falló gravemente.