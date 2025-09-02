Un 36% de las empresas proyecta reducir su personal en los próximos meses

El 36% de las empresas en Chile anticipa reducir su dotación de personal en el segundo semestre del 2025, un cambio que refleja un ajuste más severo en comparación con el año anterior. Según el estudio de Laborum, el 77% de las empresas en Chile ya llevaron a cabo despidos en el primer semestre, posicionando al país como líder en la región en cuanto a desvinculaciones. Los principales motivos incluyen la reducción de costos (48%) y el desempeño insuficiente del personal (38%). A nivel regional, Chile se ubica por encima de países como Panamá (76%), Ecuador (69%) y Argentina (66%).

En cuanto a las proyecciones salariales, solo el 14% de los especialistas planea aumentar los salarios, lo que posiciona a Chile como uno de los países con los menores incrementos salariales en Latinoamérica. A pesar de esta baja proyección de aumentos, un 49% de los especialistas en recursos humanos anticipa mantener la nómina de personal en el segundo semestre.

Esta tendencia es consistente con la evolución general del mercado laboral, en el que el 42% de los especialistas prevé una evolución regular, mientras que el 31% proyecta un escenario negativo. En términos de empleo, la incertidumbre parece dominar el panorama laboral, con un porcentaje considerable de empresas reduciendo su personal, aunque el panorama de aumentos salariales se muestra más conservador.