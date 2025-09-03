Quién es Chloe Malle, la hija de Candice Bergen y Louis Malle que sucederá a Anna Wintour al frente de la revista Vogue en EE.UU.

Con 39 años, Chloe Malle se convertirá en la nueva editora jefe de Vogue Estados Unidos luego de la renuncia de Anna Wintour, quien lideró la publicación durante 37 años. Según informó la revista, Malle ha construido su carrera en distintas áreas de la organización desde 2011, pasando por roles como editora social, responsable de Vogue.com y presentadora del pódcast The Run Through.

En un comunicado, la nueva directora destacó: “Vogue ya ha moldeado quién soy, ahora estoy emocionada ante la posibilidad de moldear Vogue”. Por su parte, Wintour afirmó que Malle ha logrado equilibrar la “larga y singular historia” de la publicación con su futuro “en la primera línea de la vanguardia”.

La BBC subrayó que Malle llega al cargo con un fuerte pedigrí cultural: hija de la actriz Candice Bergen y del cineasta francés Louis Malle, creció entre París y Los Ángeles. En su trayectoria en Vogue fue clave en coberturas como la boda de Naomi Biden en la Casa Blanca en 2022 o una entrevista exclusiva con Lauren Sánchez antes de su matrimonio con Jeff Bezos.

Aunque Wintour deja su puesto como editora jefe, seguirá como directora de contenidos de Condé Nast, supervisando títulos como Vogue, GQ y Wired. Según explicó Lauren Sherman, periodista de Puck News citada por BBC News, la transición será gradual: “Todavía sigue reportando a Anna Wintour, por lo que la responsabilidad última recae en Anna. No creo que vayamos a ver grandes cambios al principio”.

Con esta designación, Vogue inicia una nueva etapa en la que Malle, reconocida por su activismo político y por su cercanía al círculo de Wintour, deberá demostrar cómo llevará adelante el legado de una de las publicaciones más influyentes de la moda.