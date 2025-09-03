Día Nacional del Vino: La Vinoteca celebra con descuentos, juegos y experiencias únicas

Este jueves 4 de septiembre se celebra el Día Nacional del Vino. La conmemoración recuerda el año 1545, cuando Pedro de Valdivia pidió vides al rey Carlos V. Desde ese momento, el vino chileno se transformó en parte del patrimonio nacional y hoy es un embajador de Chile en el mundo.

Chile, potencia vitivinícola

Actualmente el país cuenta con 124 mil hectáreas de viñedos. Es el cuarto exportador mundial de vino, con envíos a más de 150 mercados y ventas que superan los US $1.600 millones al año. Entre las cepas más reconocidas se encuentran Carmenere, Cabernet Sauvignon, País y Carignan.

“El vino chileno es parte de nuestra historia y de nuestra identidad cultural. Es una larga tradición que hoy se expresa en la calidad y diversidad en cada botella provocada por nuestra geografía como los Andes, la costa, norte, sur y entrevalles. Esta celebración no solo nos invita a brindar, sino también a valorar el trabajo de miles de personas que hacen posible que Chile sea un referente internacional en la vitivinicultura”, afirma Michelle Sarabia, Brand Manager de La Vinoteca.

Actividades y descuentos

La Vinoteca se une a la celebración del Día Nacional del Vino con experiencias interactivas y un 40% de descuento en todas sus tiendas. Los clientes podrán participar en la Ruleta del Vino, con premios como visitas a viñas, copas, sacacorchos y botellas de vino.

También estará disponible el juego Adivina la Cepa, una degustación a ciegas donde los participantes deberán identificar variedades como Carmenere, Cabernet Sauvignon o Pinot Noir. Cada acierto entregará premios relacionados con la cepa descubierta.

Protagonista

De esta manera, la conmemoración busca acercar la cultura vitivinícola a las personas. La Vinoteca propone celebrar a través de juegos, aprendizaje y tradición, consolidando al vino chileno como un símbolo de identidad y orgullo nacional.