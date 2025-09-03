“Nos habrían sacado de La Moneda a patadas”: Expresidente Eduardo Frei criticó la situación actual de la seguridad en el país

En el marco del homenaje del centenario del exrector, senador y ministro, Edgardo Boeninger, el expresidente Eduardo Frei, lanzó duras críticas al sistema político y a la situación actual del país.

En el acto, realizado en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, Frei advirtió que los actuales índices de seguridad habrían puesto en jaque a su administración.

“¿Se imaginan ustedes que cuando estábamos en nuestro gobierno tuviéramos las tasas de seguridad que tenemos hoy día? Nos habrían sacado de La Moneda a patadas”, afirmó el exmandatario.

Críticas al sistema político

Además, Frei aprovechó la instancia para volver a arremeter contra el sistema político, señalando que “tenemos una crisis política de la mayor gravedad posible, reconocida a nivel internacional. Nadie se pone de acuerdo con nadie. Así no se llega a ninguna parte”.

El democratacristiano también se refirió a dos polémicas históricas de su gestión. Sobre los retiros de fondos previsionales, sostuvo: “Hoy siguen las AFP. Salvo por la época en la que se sacaron más de 50 millones de dólares. Eran el ahorro de Chile”.

Acusación de la “venta de agua”

En este sentido, recordó las críticas de ese entonces: “Nos decían que estábamos vendiendo el agua y que iban a pagar las cuentas más caras del mundo. Somos de los cinco países con casi un 99% de tratamiento en aguas servidas”, agregó.

“De hecho, se ahorró plata en términos de problemas de salud asociados a eso. ¿Cuántos millones nos ahorramos en salud? ¡Millones y millones, año por año!”, concluyó.