Zoom a los primeros resultados de la fiscalización del SII a personas que reciban más de 50 transferencias en un mes

Transferencias

El Servicio de Impuestos Internos entregó el primer balance de la fiscalización a contribuyentes que superaron las 50 transferencias mensuales. Más de 165 mil personas y empresas aparecen en la nómina enviada por bancos e instituciones financieras, en el marco de la nueva ley antievasión.

3 Septiembre, 2025

El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer los resultados iniciales de la norma que obliga a bancos y entidades financieras a reportar a quienes reciban más de 50 transferencias en un mes o 100 abonos en un semestre. Entre enero y julio de 2025, 14 instituciones remitieron información sobre 165.571 contribuyentes, de los cuales un 72% corresponde a personas y un 28% a empresas. En total, se registraron más de 62 millones de transferencias por un monto superior a los $15 billones.

El detalle muestra que Banco de Chile encabeza el listado en número de contribuyentes informados, con 47.804 casos, mientras que Banco Santander lidera en cantidad de transferencias con casi 16 millones de abonos. Por montos, el primer lugar lo ocupa BCI, con $6,8 billones. Además, cerca del 60% de los titulares reportados corresponde a cuentas corrientes y un 34% a cuentas vista.

La directora (S) del SII, Carolina Saravia, señaló que “esta información nos permitirá potenciar nuestro trabajo, especialmente, para combatir la evasión de IVA y Renta y el comercio informal. Con ello, buscamos equiparar las condiciones para todos aquellos negocios y emprendedores que realizan actividades económicas debidamente formalizados ante el SII y cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias”.

El organismo precisó que el 75% de los contribuyentes informados recibió entre 100 y 499 transferencias en el semestre, con un promedio mensual de 69 abonos. Los equipos de fiscalización ya analizan estos datos para distinguir entre quienes cumplen sus obligaciones y quienes estarían ocultando ingresos. Tras esta revisión, se iniciarán procesos de fiscalización en los casos donde existan indicios claros de incumplimiento tributario o comercio informal.

