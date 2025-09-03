Votantes volátiles: El gran desafío de los candidatos presidenciales

A tres meses de las próximas elecciones presidenciales, las encuestas siguen marcando el panorama electoral. La última entrega del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) reveló que aunque los porcentajes globales de intención de voto parecen estables semana a semana, uno de cada cuatro votantes cambia de candidato en cada medición.

El sondeo no solo captura los movimientos semanales del electorado, sino que sigue a los mismos votantes para mapear los flujos de apoyo entre opciones, es decir, interioriza en saber quién cambia de candidato y hacia donde se traslada. En términos generales, los cuatro candidatos analizados mostraron variaciones en sus porcentajes finales de preferencia.

Sin embargo, con esta encuesta, se puede saber quién pierde votos, quién los gana y cómo se mueve la preferencia en un escenario de alta volatilidad.

José Antonio Kast

Se mantuvo en 28% de las preferencias, reteniendo el 82% de su electorado (23 puntos de 28).

Los 5 puntos que perdió, se repartieron entre: Matthei (2), Parisi (1), Johannes Kaiser (1) y la opción “No sabe/Otro(a)” (1). Sin embargo, esos mismos puntos los recupero con votos provenientes de Matthei (3), Parisi (1) y Kaiser (1).



Jeannette Jara

Bajó de 25% a 24%, reteniendo el 84% de sus votos (21 puntos de 25).

Sus 4 puntos perdidos se distribuyeron entre Parisi (1), Harold Mayne-Nicholls (1), la opción “No sabe/Otro(a)” (1) y voto nulo o no votaría (1). Mientras que ganó 3 puntos provenientes de Eduardo Artés (1), Marco Enríquez-Ominami (1) y la opción Nulo/Ninguno/No votaría (1)



Evelyn Matthei

Mostró una de las bases más volátiles, reteniendo solo el 64% de sus votos (9 puntos de 14).

Con movimientos hacia Kast (3), Parisi (1) y No sabe/Otro(a) (1), aunque equilibró sus cifras, recibiendo 5 puntos de José Antonio Kast (2), Franco Parisi (1), No sabe/Otro(a) (1) y Nulo/Ninguno/No votaría (1).



Franco Parisi

El más volátil de todos, mantuvo apenas el 56% de sus preferencias originales (5 puntos de 9). Los 4 puntos que perdió se distribuyeron en Evelyn Matthei (1), Johannes Kaiser (1), José Antonio Kast (1) y Marco Enríquez-Ominami (1).

Mientras que sus ganancias sumaron 5 puntos: Evelyn Matthei (1), Jeannette Jara (1), Johannes Kaiser (1), José Antonio Kast (1) y No sabe/Otro(a) (1).