La nueva empresa de scooters que entra a competir en Chile

La start-up kazaja JET comenzó a operar con una flota de scooters eléctricos Segway. La compañía busca competir con Lime y Whoosh, ofreciendo precios más convenientes y un sistema de estacionamientos definidos.

“Evaluamos nuevas comunas en la Región Metropolitana y en ciudades de otras regiones del país, donde la micromovilidad puede complementar eficazmente la red de transporte existente”, señaló a La Tercera George Tikhomirov, Gerente de Operaciones de JET.

Una empresa con experiencia internacional

JET nació en Kazajistán en 2021 y hoy está presente en Uzbekistán, Georgia y Mongolia. En 2023 llegó a Brasil, donde ya opera en treinta ciudades. Ahora eligió a Chile como su nuevo destino regional.

“Es un buen mercado, buen clima y hay necesidades, problemas de micromovilidad”, explicó Konstantin Palyanov, jefe de soporte al cliente de JET. “Si tienes demoras esperando micro, metro o taxi, el scooter es un viaje rápido y hay mucha demanda de este servicio, a la gente le gusta, Chile es un país competitivo”, añadió.

Flota inicial y zonas de operación



Actualmente, la empresa cuenta con 300 scooters en Huechuraba y 150 en Las Condes. El plan es expandirse progresivamente. A diferencia de sus competidores, JET apuesta por estacionamientos autorizados en lugares estratégicos como Mall Sport, San Carlos de Apoquindo y avenidas principales como Apoquindo y Tobalaba.

Precios de scooters en Chile: JET vs. Lime y Whoosh



El desbloqueo de un scooter cuesta $400 en JET, $500 en Lime y es gratuito en Whoosh.

La tarifa por minuto es de $135 en JET, $175 en Lime y $180 en Whoosh.

El valor por hora alcanza $6.880 en JET y $5.900 en Whoosh; Lime no ofrece esta modalidad.

En cuanto a planes, JET tiene una suscripción mensual de $2.499 con desbloqueos gratis, frente a los $2.700 de Whoosh. Lime, por ahora, no dispone de este beneficio.

La meta de JET en Chile



Con más de 50 mil scooters en el mundo y 4,5 millones de usuarios en Asia y Sudamérica, la empresa quiere consolidarse en el mercado chileno de la micromovilidad y marcar diferencias frente a sus competidores.

Medidas de seguridad

Recuerda que si quieres viajar en scooter eléctrico debes: