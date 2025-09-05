EN VIVO

5 Septiembre
"Los fracasos de Boric": La fuerte crítica de Bloomberg al Gobierno
5 Septiembre
5 Septiembre
5 Septiembre

El 62% de los chilenos respaldan a Nayib Bukele según encuesta

5 Septiembre, 2025

La última encuesta de Black & White, que mide la percepción de los chilenos sobre una decena de líderes mundiales, dio a conocer que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el único que recibe una evaluación mayoritariamente positiva en Chile.

Según el sondeo, Bukele encabeza la lista de líderes internacionales. Un 62% de los encuestados lo evalúa de manera favorable, un 40%  lo cataloga “muy bien” y un 22% “bien”.

En la tabla le siguen Xi Jinping, presidente de China, con un 48% de aprobación (12% “muy bien” y 36% “bien”), el presidente estadounidense Donald Trump, con 43% y Emmanuel Macron de Francia.

Por otro lado, se encuentra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que fue quien recibió la peor evaluación, con apenas un 22% de apoyo.

En la encuesta igual se estaban Javier Milei (Argentina), Pedro Sánchez (España), Giorgia Meloni (Italia) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).

Respecto a eso, la directora de Black & White, Paola Assael, destacó que los resultados muestran una tendencia llamativa: “Sorprende que los dos líderes mejor evaluados son de países autoritarios”, señaló.

En cuanto al desempeño, un 38% de los encuestados considera que Bukele ha tenido el mejor liderazgo internacional, cifra que crece en los grupos socioeconómicos más bajos y entre los menores de 55 años.

El sondeo coincide con semanas en que el presidente salvadoreño ha vuelto a llamar la atención mundial, tanto por la implementación del “reglamento para la promoción de la cortesía escolar en su país, como por sus polémicas medidas de seguridad, entre ellas la construcción de megacárceles para pandilleros, que incluso han sido referenciadas en la política chilena.

