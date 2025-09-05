EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Información Privilegiada
5 Septiembre
“Los fracasos de Boric”: La fuerte crítica de Bloomberg al Gobierno
Ahora en Duna
5 Septiembre
Información Privilegiada Emprendedores
5 Septiembre
Visionarios
5 Septiembre

Elon Musk podría convertirse en el primer “billonario” del mundo con plan de Tesla

Musk

Tesla aprobó un paquete salarial para Elon Musk que podría llegar a 900.000 millones de dólares y convertirlo en el primer “billonario” de la historia.

Por:

5 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

La junta directiva de Tesla aprobó este viernes un paquete salarial para Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, que, si cumple ciertos objetivos, podría llegar a 900.000 millones de dólares y convertirlo en el primer “billonario” del mundo

Condiciones

Para acceder al monto total, Musk debe multiplicar por ocho el valor de Tesla, llevándolo a 8,5 billones de dólares en la próxima década. Otra condición es mantenerse en la compañía durante al menos diez años.

También deberá alcanzar metas operativas: desplegar un millón de taxis autónomos, impulsar robots humanoides y multiplicar las ganancias más de 24 veces.

La fortuna de Musk y la política

Actualmente, la riqueza de Musk ronda los 400.000 millones de dólares, según Forbes. El plan no limita su dedicación a otras empresas o proyectos políticos.

Musk es fundador de SpaceX y de xAI, dueña de la red social X. Además, participó en la administración de Donald Trump, lo que generó críticas entre usuarios de Tesla.

Antecedentes y expectativas

En 2024, un tribunal de Delaware anuló un paquete anterior de 50.000 millones de dólares, alegando un proceso de aprobación “defectuoso e injusto para los accionistas”.

Hoy, las acciones de Tesla subían más de 2% en la preapertura bursátil, reflejando la expectativa por Musk y la posibilidad de que se convierta en el primer “billonario” del mundo.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 El camino de la recuperación económica chilena en la transición
02 Gonzalo Sanhueza y el programa de gobierno de Matthei: “Qué mejor política pública que ayudarle a un joven a tener su casa propia&#...
03 El programa económico de Evelyn Matthei y la acusación contra Jair Bolsonaro
04 Todo lo que tienes que saber sobre el Rally Chile Biobío 2025
05 La deuda que tiene Chile con la salud mental
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST