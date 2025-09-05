JP Morgan se adelanta y proyecta una victoria de la derecha en las próximas elecciones presidenciales

En su más reciente análisis sobre Chile, JP Morgan indicó que las encuestas muestran un escenario favorable para la oposición.“Las principales encuestas muestran que la suma de las preferencias de voto de los tres candidatos de derecha se sitúa en el 50%, con una ventaja sobre Jara de entre el 15% y el 20%”, afirmó la entidad en un informe firmado por Diego Celedón, Emy Shayo Cherman y Adrian E Huerta.

Siendo uno de los bancos de inversión y servicios financieros más influyentes del mundo, sus reportes suelen tener un fuerte impacto en los mercados globales y en la confianza de los inversionistas.

En esa línea, el banco anticipa que José Antonio Kast o Evelyn Matthei pasarán a segunda vuelta. “Parece muy difícil que la candidata de la izquierda pueda reducir esa diferencia”, añadió el reporte.

Efectos en el mercado chileno

El análisis de JP Morgan también vincula este panorama político con el rendimiento bursátil. “El escenario base de que la oposición parece haber sido uno de los motores del buen comportamiento del mercado en las últimas semanas y podría seguir generando optimismo en Chile”, destacó la firma.

El IPSA superó los 9.000 puntos y la entidad observa una expansión de múltiplos similar a la registrada en 2017 durante la segunda victoria de Sebastián Piñera.

Escenarios económicos hacia adelante

Según JP Morgan, si la derecha gana con mayoría en el Congreso, la expansión de los múltiplos podría ser aún mayor. En ese caso, la rentabilidad de la inversión podría crecer entre un 20% y un 30%.

Por el contrario, si la izquierda triunfa, la rentabilidad se mantendría en niveles bajos, comparables a los observados durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric.