El fenómeno de seguros médicos para mascotas que ha ido en aumento en Chile

En Chile hay más de 12 millones de perros y gatos con dueño. Cada vez más familias buscan darles una mejor calidad de vida, y los seguros médicos para mascotas se han convertido en una alternativa en rápido crecimiento. El Registro Nacional de Mascotas ya suma más de tres millones de inscritos, lo que refleja esta nueva realidad.

Nuevas alternativas para mascotas

Empresas especializadas han aparecido en los últimos años. Isapet, por ejemplo, ofrece planes desde $6.500 hasta $23.000 mensuales, con coberturas de hasta un 70%.

“Cubrimos las preexistencias sin discriminación de raza sexo ni edad”, explica María Olga Baeza, gerenta general de la compañía.

Cacttus Chile también ha ingresado al mercado. Sus pólizas cubren diagnósticos, cirugías, hospitalizaciones y medicamentos. Además, cuentan con planes preventivos. “También tenemos un plan preventivo que te ayuda a cubrir vacunación, un examen preventivo anual, teleconsultas ilimitadas, postura de microchip, entre otras prestaciones”, comenta su CEO, Agustín Escobar.

Bancos y aseguradoras se suman

Las entidades financieras también han visto la oportunidad. Scotiabank, Mach y Falabella ofrecen seguros médicos para mascotas. BCI Seguros, por su parte, diseñó planes integrales para perros y gatos.

“Lo que más valoran nuestros clientes son los planes que aseguran la salud de sus mascotas en el día a día: consultas veterinarias, vacunas y cobertura frente a accidentes o enfermedades”, explica Michel Delgado, gerente comercial de la compañía.

Los planes de BCI van desde los $10.156 mensuales e incluyen beneficios adicionales como orientación veterinaria telefónica 24/7, hoteles para mascotas e incluso cremación en casos complejos.

Beneficio laboral en alza

El fenómeno también llegó a las empresas. Marcela Ávalos, de Mercer Marsh Beneficios, afirma: “Dentro de los programas de beneficios que desarrollamos para empresas, cada vez es más común incluir alternativas específicas para mascotas”.

Hoy muchas compañías permiten a sus trabajadores acceder a seguros médicos para mascotas dentro de planes flexibles, lo que refleja que los animales ya son vistos como parte de la familia.

Crecimiento sostenido

Las cifras son claras. Isapet reporta un alza del 200% en dos años. Cacttus asegura a más de 7.000 mascotas, un 150% más que el año pasado. BCI Seguros, en tanto, registró un crecimiento del 50% en 2024.

En solo unos años, los seguros médicos para mascotas pasaron de ser una novedad a transformarse en un servicio masivo. Todo indica que esta tendencia seguirá en aumento en Chile.